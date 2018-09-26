Повышаются цены на одну из самых массовых машин

Новая цена LADA Vesta в базовой версии составит 594 900 рублей





АВТОВАЗ повышает цены на свою самую популярную модель — LADA Vesta, об этом «Ведомостям» сообщили сразу в трёх крупных дилерских сетях, а НГС подтвердили в новосибирском дилерском центре «Азия Авто».





«С 1 октября цены повысятся на 10 тысяч рублей на "Весту" и "Ладу Ларгус". До 1 октября будет по старым ценам — 584 900 рублей [за "Весту"]», — рассказали в отделе продаж ДЦ «Азия Авто». Таким образом, новая цена LADA Vesta в базовой версии составит 594 900 рублей , что вплотную приближается к психологической отметке в 600 тысяч.





LADA Vesta является одной из самых массовых новых легковушек на российском рынке. Летом 2018 года это вообще была самая продаваемая модель. В месяц реализуется всего порядка 8,4 тысячи экземпляров Vesta. В Новосибирске же ежемесячно продают порядка 28 седанов Vesta.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину



Профи-перекупщик рассказал НГС, как зарабатывает по 200 тысяч в месяц на чужих авто.