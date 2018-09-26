Повышаются цены на одну из самых массовых машин
АВТОВАЗ повышает цены на свою самую популярную модель — LADA Vesta, об этом «Ведомостям» сообщили сразу в трёх крупных дилерских сетях, а НГС подтвердили в новосибирском дилерском центре «Азия Авто».
«С 1 октября цены повысятся на 10 тысяч рублей на "Весту" и "Ладу Ларгус". До 1 октября будет по старым ценам —
LADA Vesta является одной из самых массовых новых легковушек на российском рынке. Летом 2018 года это вообще была самая продаваемая модель. В месяц реализуется всего порядка 8,4 тысячи экземпляров Vesta. В Новосибирске же ежемесячно продают порядка 28 седанов Vesta.
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