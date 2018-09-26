Машина перевернулась на крышу после аварии на Титова

Днём 26 сентября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска перевернулся автомобиль — на месте работала машина реанимации.





По информации очевидцев, авария случилась около 15:30 недалеко от остановки «Петропавловская».





На месте аварии работают врачи скорой помощи





«К сожалению, не увидел марки машины, проезжал мимо. На месте стоит скорая, толпятся люди», — рассказал корреспонденту НГС автор видео Андрей.





Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и машина реанимации. Получить оперативный комментарий в Госавтоинспекции не удалось.





«Там я видел только ВАЗ-2110 перевёрнутым. Больше никаких машин нет там. Там есть разрыв, и, видимо, водитель резко пошёл на разворот, его качнуло — и он перевернулся. Других машин пострадавших я там не видел. Реанимация уже отъехала с места», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Анатолий.





На месте аварии работают спасатели





После публикации в редакцию НГС написал читатель, который сообщил, что машина перевернулась из-за открытого люка.





«Уточнил у сотрудника ГИБДД. Автомобиль попал правым передним колесом в выбоину от люка, что привело к опрокидыванию», — сообщил читатель.





Вечером 25 сентября сложная авария произошла на улице Толмачёвская в Ленинском районе Новосибирска — в 19:40 столкнулись шесть автомобилей. Из-за неё кроме Толмачёвской в пробку встали улицы Троллейная и Хилокская.

