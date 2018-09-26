Машина перевернулась на крышу после аварии на Титова

Днём 26 сентября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска перевернулся автомобиль — на месте работала машина реанимации.


По информации очевидцев, авария случилась около 15:30 недалеко от остановки «Петропавловская».


На месте аварии работают врачи скорой помощи


«К сожалению, не увидел марки машины, проезжал мимо. На месте стоит скорая, толпятся люди», — рассказал корреспонденту НГС автор видео Андрей.


Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и машина реанимации. Получить оперативный комментарий в Госавтоинспекции не удалось.


«Там я видел только ВАЗ-2110 перевёрнутым. Больше никаких машин нет там. Там есть разрыв, и, видимо, водитель резко пошёл на разворот, его качнуло — и он перевернулся. Других машин пострадавших я там не видел. Реанимация уже отъехала с места», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Анатолий. 


На месте аварии работают спасатели


После публикации в редакцию НГС написал читатель, который сообщил, что машина перевернулась из-за открытого люка.


«Уточнил у сотрудника ГИБДД. Автомобиль попал правым передним колесом в выбоину от люка, что привело к опрокидыванию», — сообщил читатель. 


Вечером 25 сентября сложная авария произошла на улице Толмачёвская в Ленинском районе Новосибирска — в 19:40 столкнулись шесть автомобилей. Из-за неё кроме Толмачёвской в пробку встали улицы Троллейная и Хилокская.

Прочтений: 4072
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено