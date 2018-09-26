Мэрия назвала нелогичным решение суда о ежедневной выплате 10 тысяч жильцам дома на обрыве

Дом находится в 8 метрах от Яринского затона. Жильцы опасаются, что он может в любой момент обрушиться

Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию провести ремонт опасного дома на Портовой, 2, находящегося вблизи Оби, и выплачивать ТСЖ по 10 тысяч рублей в день — в мэрии заявили, что суд назначил невыполнимые сроки для ремонта дома .





Жители дома на улице Портовой, 2 уже несколько лет пытаются доказать, что жить в доме на берегу Яринского затона небезопасно — у здания отсутствует подпорная стена, армированные пояса, а фундамент сделан с нарушениями.





В итоге судебных разбирательств Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону жителей, решив, что мэрия обязана отремонтировать дом. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, оперативно отремонтировать дом невозможно.





«На основании этого срок, указанный в решении суда, для выполнения работ является не логичным, не сопоставимым со сроками, необходимыми для выполнения мероприятий по исполнению решения суда», — говорится в ответе пресс-центра.





По словам пресс-центра, решение арбитражного суда было частично выполнено. «Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций дома, Сибстрин (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. — Д.З.) посезонно проводит геотехнический мониторинг несущих конструкций дома для определения их устойчивости, ЗАО "Сибречпроект" проведены работы по исследованию прилегающей береговой линии, определён тип берегозащитного сооружения, готовится проектно-сметная документация на берегозащитное сооружение», — уточнили в пресс-центре.





Сейчас, по данным мэрии, из бюджета города уже выплачено почти 300 тысяч рублей на проведение судебной строительно-технической экспертизы. Мэрия рассчитывает обжаловать решение суда и 25 сентября направила апелляционную жалобу, которая пока не была принята к рассмотрению.





В середине августа Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию Новосибирска ежедневно выплачивать по 10 тысяч рублей жителям дома в Ленинском районе — при строительстве организация, учреждённая мэрией, допустила множественные нарушения, угрожающие целостности здания.

