Мэрия назвала нелогичным решение суда о ежедневной выплате 10 тысяч жильцам дома на обрыве
Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию провести ремонт опасного дома на Портовой, 2, находящегося вблизи Оби, и выплачивать ТСЖ по 10 тысяч рублей в день — в мэрии заявили, что суд назначил невыполнимые сроки для ремонта дома .
Жители дома на улице Портовой, 2 уже несколько лет пытаются доказать, что жить в доме на берегу Яринского затона небезопасно — у здания отсутствует подпорная стена, армированные пояса, а фундамент сделан с нарушениями.
В итоге судебных разбирательств Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону жителей, решив, что мэрия обязана отремонтировать дом. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, оперативно отремонтировать дом невозможно.
«На основании этого срок, указанный в решении суда, для выполнения работ является не логичным, не сопоставимым со сроками, необходимыми для выполнения мероприятий по исполнению решения суда», — говорится в ответе пресс-центра.
По словам пресс-центра, решение арбитражного суда было частично выполнено. «Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций дома, Сибстрин (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. — Д.З.) посезонно проводит геотехнический мониторинг несущих конструкций дома для определения их устойчивости, ЗАО "Сибречпроект" проведены работы по исследованию прилегающей береговой линии, определён тип берегозащитного сооружения, готовится проектно-сметная документация на берегозащитное сооружение», — уточнили в пресс-центре.
Сейчас, по данным мэрии, из бюджета города уже выплачено почти 300 тысяч рублей на проведение судебной строительно-технической экспертизы. Мэрия рассчитывает обжаловать решение суда и 25 сентября направила апелляционную жалобу, которая пока не была принята к рассмотрению.
В середине августа Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию Новосибирска ежедневно выплачивать по 10 тысяч рублей жителям дома в Ленинском районе — при строительстве организация, учреждённая мэрией, допустила множественные нарушения, угрожающие целостности здания.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Дмитрием Архиповым