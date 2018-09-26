В Новосибирске ищут девочку с пёстрым рюкзаком: она ушла из дома 6 дней назад

14-летняя девочка ушла из дома почти неделю назад
14-летняя девочка ушла из дома почти неделю назад

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 14-летней Александры Кучеренко, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска 20 сентября.


«Она отпросилась у родителей погулять, её отпустили. Она ушла — и с концами. Будем ориентироваться на Ленинский район. Левый берег. Там актуально. При поступлении свидетельств будем выезжать и проверять», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» Николай Шишкин, руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».


Согласно информации в ориентировке, Александра Кучеренко нормального телосложения, у неё длинные тёмно-русые волосы и серо-зелёные глаза. Рост пропавшей около 173 см. В день исчезновения подросток была одета в чёрную кожаную куртку, брюки в серо-коричневую клетку либо серые джинсы. На ногах были серые кроссовки. С собой у пропавшей был пёстрый рюкзак.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.


В августе в Новосибирске благополучно завершились поиски 15-летней Ксении Сироткиной — школьницу нашли сотрудники ПДН на Затулинке в Кировском районе. Выяснилось, что она целый месяц скрывалась в квартире у парня

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