Сибирячка спасла окровавленную собаку с ранами от пуль и ножей

Пострадавшую собаку назвали Бейби
Пострадавшую собаку назвали Бейби


Сегодня, 26 сентября, жительница Новосибирска Алина Молчанова спасла раненую собаку — животное истекало кровью возле остановки «Лада» в Дзержинском районе города.


Утром девушка увидела сообщение о собаке в группе «Дари Добро Помощь бездомным животным Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».


«Сегодня у них в ленте новостной выскочила новость, что сидит собака на "Ладе", возле неё стоит бабушка, не знает, что делать, собака кровью истекает, уже в плохом состоянии», — рассказала корреспонденту НГС Алина. Вместе с мужем она была неподалёку, и они приехали на машине. Собаку нашли рядом с продуктовыми киосками.


Оказалось, что женщина, которая была возле собаки, пыталась даже вызвать такси, чтобы отвезти зверя в клинику, но никто не соглашался. «Все отказываются, потому что собака в крови, соответственно, у нас люди все брезгливые», — отметила Алина.


Собаку завернули в клеёнку, погрузили в машину Алины и отвезли в клинику БЭСТ на Фрунзе — по договорённости с приютом «Дари Добро».


«Там они приняли, сделали рентген, у собаки пулевое ранение, ножевое ранение. Причём, судя по всему, два ножевых — на задних конечностях большие колтуны шерсти, и сложно понять, что у неё там», — отметила Алина.


Сейчас собака находится в стационаре, ей поставили капельницу. Пулю пока не вытащили — для этого требуется приём у другого врача. Она застряла в области позвоночника.


По словам Алины, состояние собаки сейчас тяжёлое
По словам Алины, состояние собаки сейчас тяжёлое


Пока неизвестно, когда пуля ранила собаку
Пока неизвестно, когда пуля ранила собаку


В августе НГС рассказывал про собаку с тяжёлым пулевым ранением, которую случайно нашли прохожие в промзоне на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Её вылечили и собирались отправить в Москву — там её ждал новый хозяин.

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