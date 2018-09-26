Мэр Локоть поддержал повышение тарифов на проезд

Мэр отметил, что повышение тарифов поможет избежать деградации транспорта

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте — на сегодняшней сессии горсовета он заявил, что без этой меры в городе будет невозможно развивать пассажирские перевозки.







«На днях выступил губернатор Новосибирской области, который говорил о необходимости повышения тарифов. Я солидарен с этим мнением. Это выверенное решение, мы неоднократно его обсуждали», — заявил сегодня Анатолий Локоть.





Он подчеркнул, что также солидарен с мнениями различных профсоюзов перевозчиков. «Они говорят, что время для изменения тарифа до экономически безопасного уровня назрело. Участились случаи внештатных ситуаций, аварий на общественном транспорте — сходы трамваев, короткие замыкания на электротранспорте, не закрывающиеся двери в автобусах — всё это показывает, что опыт замороженного тарифа, который мы пытались удержать средствами двух бюджетов, не получается», — перечислил проблемы Анатолий Локоть.





Мэр отметил, что речь идёт не только о безопасности, но и о состоянии самого транспорта. «Это вынужденная мера позволит избежать деградации общественного транспорта, обеспечить возможность сохранения льгот на проезд разных категорий граждан. У нас льготами пользуются не только пенсионеры и ветераны, есть и другие категории, в том числе студенты», — напомнил Анатолий Локоть.





Повышение тарифов могут утвердить уже в следующем месяце — мэрия уже передала в областной департамент по тарифам предложения по новой стоимости проезда в муниципальном транспорте. НГС проследил хронологию обещаний властей повысить стоимость проезда — раз в несколько месяцев чиновники грозились повысить тариф на 1–3 рубля, но за 3,5 года ничего не менялось.