Мэр Локоть поддержал повышение тарифов на проезд

Мэр отметил, что повышение тарифов поможет избежать деградации транспорта
Мэр отметил, что повышение тарифов поможет избежать деградации транспорта

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте — на сегодняшней сессии горсовета он заявил, что без этой меры в городе будет невозможно развивать пассажирские перевозки.


«На днях выступил губернатор Новосибирской области, который говорил о необходимости повышения тарифов. Я солидарен с этим мнением. Это выверенное решение, мы неоднократно его обсуждали», — заявил сегодня Анатолий Локоть.


Он подчеркнул, что также солидарен с мнениями различных профсоюзов перевозчиков. «Они говорят, что время для изменения тарифа до экономически безопасного уровня назрело. Участились случаи внештатных ситуаций, аварий на общественном транспорте — сходы трамваев, короткие замыкания на электротранспорте, не закрывающиеся двери в автобусах — всё это показывает, что опыт замороженного тарифа, который мы пытались удержать средствами двух бюджетов, не получается», — перечислил проблемы Анатолий Локоть.


Мэр отметил, что речь идёт не только о безопасности, но и о состоянии самого транспорта. «Это вынужденная мера позволит избежать деградации общественного транспорта, обеспечить возможность сохранения льгот на проезд разных категорий граждан. У нас льготами пользуются не только пенсионеры и ветераны, есть и другие категории, в том числе студенты», — напомнил Анатолий Локоть.


Повышение тарифов могут утвердить уже в следующем месяце — мэрия уже передала в областной департамент по тарифам предложения по новой стоимости проезда в муниципальном транспорте. НГС проследил хронологию обещаний властей повысить стоимость проезда — раз в несколько месяцев чиновники грозились повысить тариф на 1–3 рубля, но за 3,5 года ничего не менялось. 

Прочтений: 3074

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено