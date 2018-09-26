Огурец-красавец: читатели НГС шлют фото поделок из урожая — это очень смешно и мило

Фото Екатерины Винидиктовой





В новосибирских школах и детских садах открылся сезон осенних поделок — дети и их родители мастерят космические и обычные корабли, делают животных и необычные экспозиции из овощей, шишек и листьев.





Накануне НГС рассказывал о семье Крыловых, которая сделала из тыквы НЛО с синей подсветкой и инопланетянами из чеснока. А сегодня НГС публикует творческие успехи других новосибирцев.





Вы тоже можете присоединиться к нашей подборке, если вашему ребёнку в школе или саду дали осеннее задание и вы сделали что-нибудь из кабачка или огурца, — присылайте ваши фото нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.





На фото в начале публикации — корабль, который сделали для ребёнка в садик. Мама мальчика Екатерина Винидиктова рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте», что делала корабль около 40 минут.





«Выбирала между тыквой и кабачком, идея сделать из кабачка кораблик больше понравилась, чем из тыквы домик. Идею посмотрела в интернете, а от сына была помощь только в том, что стоял рядом и лопал морковь», — написала Екатерина.





Фото Анны Волковой





2-летний новосибирец Андрей тоже сделал осеннюю поделку, написала в редакцию НГС его мама Анна Волкова. Вместе они сделали гусеницу.





«Сделали быстро, полчаса-час максимум. Думала я, что сделать, чтоб ребёнок максимально сам смог делать. В итоге придумали гусеницу. Зубочистками легко собирается. Сыну особенно понравилось втыкать их в помидорки. Я показывала как и направляла в нужное место. Листики тоже сын сам разложил на подставке. Материал собирали в выходные с сыном в парке и на даче», — рассказала Анна.





Фото читательницы НГС Олеси Семилетко





Очень лаконичная, но при этом живая поделка получилась у второклассника Константина Семилетко — мальчик учится в чистоозёрной школе № 3 , написала в редакцию его мама Олеся.





Максим Данилов из 1-го «А» класса школы № 214 сделал ежа вместе с папой





У Максима и его папы Сергея Данилова получился ёжик из шишек.







«Мы живем в "Берёзках" (Новолуговое). Этой осенью у нас в поселке очень много ёжиков. Перебегают дорогу перед машинами в темное время. Мы прикармливать даже пытаемся их. На участке нашем почти каждый вечер можно встретить ежика. Ребенку очень нравится. Отсюда идея.





Поехали с сыном в лес, насобирали листьев, шишек, палочек. Делали всей семьёй. Максим помогал. Нос лепил, шишки вместе с ним склеивали, он подбирал нужные по размеру.







Сергей Данилов и его сын Максим делают ежа





Первый раз подошли так серьезно к поделке. Очень понравилось. Точно не остановимся на достигнутом», — написал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» Сергей Данилов.





Фото предоставлено читательницей Ириной





У первоклассника Алёши Пучкова из школы № 121 и его мамы Ирины получилась композиция с двумя ежами. Материалы для неё они собирали в лесу.







«Вечером вместе делали поделку, [сын] втыкал зубочистки в груши и нанизывал потом на них виноград», — написала мама Алёши.







Фото Ольги Федорининой





Весёлый огород получился у семьи Ольги Федорининой — её ребёнок ходит в детский сад «Теремок».







«Делали всей семьей. Сынок все лето гостил в деревне у бабушки с дедушкой, поливал и ухаживал за огородом. Дедушка нарезал колышки, папа клеил колышки и формировал ограду, старшая сестра вырезала, клеила глаза овощам. Сынок 5 лет, бабушка и мама оформляли, приклеивали сено на дно заготовки, растили салат в горшочке. Идея сборная: дедушка напилил красивые колышки — думали, сначала будут дрова, а потом получился красивый забор, растили салат, и он пригодился, вырастили овощи, ну сами собой напросились озорные глазки», — рассказала Ольга.





Фото Ольги Федорининой





4-летний Арсений с мамой Ольгой сделали в сад семейство морковок.





Фото читательницы Ольги





На выставку в детском саду № 421 попало морковное семейство.





Фото предоставлено Анастасией Шаровой





Четвероклассница Таисия Шарова вместе с мамой Анастасией сделали филина на выставку в гимназию «Горностай».







«Больше всего времени было потрачено на подготовку материалов для поделки. Сбор шишек в лесу и сушку (чтобы они открылись). А сама сборка из приготовленных материалов заняла около часа времени. Делали с помощью клеевого пистолета», — рассказала мама девочки.







Фото Елены и Арсения Рубан





Елена Рубан вместе с сыном Арсением даже получили в садике диплом — они заняли второе место за поделку из тыквы.







«Сын мне помогал: веточки калины сначала наломал на даче, потом помог с выбором овощей. Отыскал в огороде самую красивую тыкву», — пишет Елена.





Фото Дениса Крылова





А так выглядело НЛО из тыквы семьи Крыловых, о котором НГС рассказал вчера.







Фото предоставлено Натальей Высоцкой





Вчера Денис Крылов рассказывал, что из тыкв было сделано две летающие тарелки: одна — для его сына Димы, а вторая — для друга Димы Никиты. Сегодня мама Никиты Наталья Высоцкая прислала в редакцию фото второй тыквы.