Огурец-красавец: читатели НГС шлют фото поделок из урожая — это очень смешно и мило

Фото Екатерины Винидиктовой
Фото Екатерины Винидиктовой


В новосибирских школах и детских садах открылся сезон осенних поделок — дети и их родители мастерят космические и обычные корабли, делают животных и необычные экспозиции из овощей, шишек и листьев.


Накануне НГС рассказывал о семье Крыловых, которая сделала из тыквы НЛО с синей подсветкой и инопланетянами из чеснока. А сегодня НГС публикует творческие успехи других новосибирцев.


Вы тоже можете присоединиться к нашей подборке, если вашему ребёнку в школе или саду дали осеннее задание и вы сделали что-нибудь из кабачка или огурца, — присылайте ваши фото нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


На фото в начале публикации — корабль, который сделали для ребёнка в садик. Мама мальчика Екатерина Винидиктова рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте», что делала корабль около 40 минут.


«Выбирала между тыквой и кабачком, идея сделать из кабачка кораблик больше понравилась, чем из тыквы домик. Идею посмотрела в интернете, а от сына была помощь только в том, что стоял рядом и лопал морковь», — написала Екатерина.


Фото Анны Волковой
Фото Анны Волковой


2-летний новосибирец Андрей тоже сделал осеннюю поделку, написала в редакцию НГС его мама Анна Волкова. Вместе они сделали гусеницу.


«Сделали быстро, полчаса-час максимум. Думала я, что сделать, чтоб ребёнок максимально сам смог делать. В итоге придумали гусеницу. Зубочистками легко собирается. Сыну особенно понравилось втыкать их в помидорки. Я показывала как и направляла в нужное место. Листики тоже сын сам разложил на подставке. Материал собирали в выходные с сыном в парке и на даче», — рассказала Анна.


Фото читательницы НГС Олеси Семилетко
Фото читательницы НГС Олеси Семилетко


Очень лаконичная, но при этом живая поделка получилась у второклассника Константина Семилетко — мальчик учится в чистоозёрной школе № 3, написала в редакцию его мама Олеся.


Максим Данилов из 1-го «А» класса школы № 214 сделал ежа вместе с папой
Максим Данилов из 1-го «А» класса школы № 214 сделал ежа вместе с папой


У Максима и его папы Сергея Данилова получился ёжик из шишек.


«Мы живем в "Берёзках" (Новолуговое). Этой осенью у нас в поселке очень много ёжиков. Перебегают дорогу перед машинами в темное время. Мы прикармливать даже пытаемся их. На участке нашем почти каждый вечер можно встретить ежика. Ребенку очень нравится. Отсюда идея.


Поехали с сыном в лес, насобирали листьев, шишек, палочек. Делали всей семьёй. Максим помогал. Нос лепил, шишки вместе с ним склеивали, он подбирал нужные по размеру.


Сергей Данилов и его сын Максим делают ежа
Сергей Данилов и его сын Максим делают ежа


Первый раз подошли так серьезно к поделке. Очень понравилось. Точно не остановимся на достигнутом», — написал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» Сергей Данилов.


Фото предоставлено читательницей Ириной
Фото предоставлено читательницей Ириной


У первоклассника Алёши Пучкова из школы № 121 и его мамы Ирины получилась композиция с двумя ежами. Материалы для неё они собирали в лесу.


«Вечером вместе делали поделку, [сын] втыкал зубочистки в груши и нанизывал потом на них виноград», — написала мама Алёши.


Фото Ольги Федорининой
Фото Ольги Федорининой


Весёлый огород получился у семьи Ольги Федорининой — её ребёнок ходит в детский сад «Теремок».


«Делали всей семьей. Сынок все лето гостил в деревне у бабушки с дедушкой, поливал и ухаживал за огородом. Дедушка нарезал колышки, папа клеил колышки и формировал ограду, старшая сестра вырезала, клеила глаза овощам. Сынок 5 лет, бабушка и мама оформляли, приклеивали сено на дно заготовки, растили салат в горшочке. Идея сборная: дедушка напилил красивые колышки — думали, сначала будут дрова, а потом получился красивый забор, растили салат, и он пригодился, вырастили овощи, ну сами собой напросились озорные глазки», — рассказала Ольга.


Фото Ольги Федорининой
Фото Ольги Федорининой


4-летний Арсений с мамой Ольгой сделали в сад семейство морковок.


Фото читательницы Ольги
Фото читательницы Ольги


На выставку в детском саду № 421 попало морковное семейство.


Фото предоставлено Анастасией Шаровой
Фото предоставлено Анастасией Шаровой


Четвероклассница Таисия Шарова вместе с мамой Анастасией сделали филина на выставку в гимназию «Горностай».


«Больше всего времени было потрачено на подготовку материалов для поделки. Сбор шишек в лесу и сушку (чтобы они открылись). А сама сборка из приготовленных материалов заняла около часа времени. Делали с помощью клеевого пистолета», — рассказала мама девочки.


Фото Елены и Арсения Рубан
Фото Елены и Арсения Рубан


Елена Рубан вместе с сыном Арсением даже получили в садике диплом — они заняли второе место за поделку из тыквы.


«Сын мне помогал: веточки калины сначала наломал на даче, потом помог с выбором овощей. Отыскал в огороде самую красивую тыкву», — пишет Елена.


Фото Дениса Крылова
Фото Дениса Крылова


А так выглядело НЛО из тыквы семьи Крыловых, о котором НГС рассказал вчера.


Фото предоставлено Натальей Высоцкой
Фото предоставлено Натальей Высоцкой


Вчера Денис Крылов рассказывал, что из тыкв было сделано две летающие тарелки: одна — для его сына Димы, а вторая — для друга Димы Никиты. Сегодня мама Никиты Наталья Высоцкая прислала в редакцию фото второй тыквы.

Прочтений: 2531

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено