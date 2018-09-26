Огурец-красавец: читатели НГС шлют фото поделок из урожая — это очень смешно и мило
В новосибирских школах и детских садах открылся сезон осенних поделок — дети и их родители мастерят космические и обычные корабли, делают животных и необычные экспозиции из овощей, шишек и листьев.
Накануне НГС рассказывал о семье Крыловых, которая сделала из тыквы НЛО с синей подсветкой и инопланетянами из чеснока. А сегодня НГС публикует творческие успехи других новосибирцев.
Вы тоже можете присоединиться к нашей подборке, если вашему ребёнку в школе или саду дали осеннее задание и вы сделали что-нибудь из кабачка или огурца, — присылайте ваши фото нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
На фото в начале публикации — корабль, который сделали для ребёнка в садик. Мама мальчика Екатерина Винидиктова рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте», что делала корабль около 40 минут.
«Выбирала между тыквой и кабачком, идея сделать из кабачка кораблик больше понравилась, чем из тыквы домик. Идею посмотрела в интернете, а от сына была помощь только в том, что стоял рядом и лопал морковь», — написала Екатерина.
2-летний новосибирец Андрей тоже сделал осеннюю поделку, написала в редакцию НГС его мама Анна Волкова. Вместе они сделали гусеницу.
«Сделали быстро, полчаса-час максимум. Думала я, что сделать, чтоб ребёнок максимально сам смог делать. В итоге придумали гусеницу. Зубочистками легко собирается. Сыну особенно понравилось втыкать их в помидорки. Я показывала как и направляла в нужное место. Листики тоже сын сам разложил на подставке. Материал собирали в выходные с сыном в парке и на даче», — рассказала Анна.
Очень лаконичная, но при этом живая поделка получилась у второклассника Константина Семилетко — мальчик учится в чистоозёрной школе
У Максима и его папы Сергея Данилова получился ёжик из шишек.
«Мы живем в "Берёзках" (Новолуговое). Этой осенью у нас в поселке очень много ёжиков. Перебегают дорогу перед машинами в темное время. Мы прикармливать даже пытаемся их. На участке нашем почти каждый вечер можно встретить ежика. Ребенку очень нравится. Отсюда идея.
Поехали с сыном в лес, насобирали листьев, шишек, палочек. Делали всей семьёй. Максим помогал. Нос лепил, шишки вместе с ним склеивали, он подбирал нужные по размеру.
Первый раз подошли так серьезно к поделке. Очень понравилось. Точно не остановимся на достигнутом», — написал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» Сергей Данилов.
У первоклассника Алёши Пучкова из школы
«Вечером вместе делали поделку, [сын] втыкал зубочистки в груши и нанизывал потом на них виноград», — написала мама Алёши.
Весёлый огород получился у семьи Ольги Федорининой — её ребёнок ходит в детский сад «Теремок».
«Делали всей семьей. Сынок все лето гостил в деревне у бабушки с дедушкой, поливал и ухаживал за огородом. Дедушка нарезал колышки, папа клеил колышки и формировал ограду, старшая сестра вырезала, клеила глаза овощам. Сынок 5 лет, бабушка и мама оформляли, приклеивали сено на дно заготовки, растили салат в горшочке. Идея сборная: дедушка напилил красивые колышки — думали, сначала будут дрова, а потом получился красивый забор, растили салат, и он пригодился, вырастили овощи, ну сами собой напросились озорные глазки», — рассказала Ольга.
4-летний Арсений с мамой Ольгой сделали в сад семейство морковок.
На выставку в детском саду
Четвероклассница Таисия Шарова вместе с мамой Анастасией сделали филина на выставку в гимназию «Горностай».
«Больше всего времени было потрачено на подготовку материалов для поделки. Сбор шишек в лесу и сушку (чтобы они открылись). А сама сборка из приготовленных материалов заняла около часа времени. Делали с помощью клеевого пистолета», — рассказала мама девочки.
Елена Рубан вместе с сыном Арсением даже получили в садике диплом — они заняли второе место за поделку из тыквы.
«Сын мне помогал: веточки калины сначала наломал на даче, потом помог с выбором овощей. Отыскал в огороде самую красивую тыкву», — пишет Елена.
А так выглядело НЛО из тыквы семьи Крыловых, о котором НГС рассказал вчера.
Вчера Денис Крылов рассказывал, что из тыкв было сделано две летающие тарелки: одна — для его сына Димы, а вторая — для друга Димы Никиты. Сегодня мама Никиты Наталья Высоцкая прислала в редакцию фото второй тыквы.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Екатерины Винидиктовой, Анны Волковой, Олеси Семилетко, Сергея Данилова, Ольги Федорининой, Анастасии Шаровой, Дениса Крылова, Натальи Высоцкой, Елены и Арсения Рубан, читательниц Ирины и Ольги