Гонщик из Новосибирска решил продать машину и уйти из спорта ради армии и диплома

Тимофей Овчаров после гонки в Чехии в 2017 году
Тимофей Овчаров после гонки в Чехии в 2017 году

17-летний новосибирский гонщик Тимофей Овчаров стал третьим в чемпионате Европы по автокроссу, который прошёл в эти выходные в Италии.


После завершения чемпионата новосибирец решил завершить свою карьеру в автокроссе.


«Финал был в воскресенье. Результатом недовольны, расстроились. Три последние гонки такие были… И машину разбивали, и выбивали нас с дороги, и протест подавали. Всё складывалось не так, как хотелось бы. <…> Первое место в чемпионате занял парень из Чехии, второе — из Латвии. До последней гонки мы оставались в лидерах. В финале у нас отказала рулевая рейка, произошёл удар о другую машину. Три круга Тимофей продержался, а на четвёртом машина встала», — рассказал корреспонденту НГС отец гонщика Николай Овчаров.


В гонках Тимофей участвовал в категории багги, которую называют «грунтовой формулой» на автомобиле, который специально построен для автокросса. У багги полный привод, двигатель объёмом 600 кубических сантиметров и мощностью 140 лошадиных сил. Сейчас гонщик выставил свою машину на продажу.


Багги Тимофея во время гонки
Багги Тимофея во время гонки


«Багги продаётся, по возрасту всё. Впереди и армия, и учёба. Да и надо куда-то повзрослее переходить. В автокроссе оставаться нет смысла: и будущего нет, и медийности. Будем пробовать либо ралли-кросс, либо, Тимофей хочет, дрифт. <…> Следующим летом что-нибудь попробуем однозначно», — добавил Николай Овчаров.


Автоспортом Тимофей Овчаров начал заниматься в 2006 году после того, как вместе с отцом впервые сходил на соревнования. В 2015 году Тимофей стал серебряным призером чемпионата Европы по автокроссу во Франции, а в 2016 году победил в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу в Германии.

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