Дорогу рядом с площадью Маркса снова сужают на две недели
Новосибирские водителям придётся ещё две недели потерпеть неудобства при проезде улицы Ватутина: дорогу недалеко от площади Маркса сильно сузят.
«С 26 сентября ограничивается движение транспорта на участке улицы Ватутина в районе дома
В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за ремонта теплотрассы. Закончить работу на этом участке специалисты «Теплового района» планируют к 10 октября.
В первой половине сентября теплоэнергетики уже сужали улицу Ватутина в этом месте, но тогда для проезда водителям оставили на два метра больше.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)