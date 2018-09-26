Дорогу рядом с площадью Маркса снова сужают на две недели

Объехать перекрытый участок можно будет по свободным полосам
Объехать перекрытый участок можно будет по свободным полосам

Новосибирские водителям придётся ещё две недели потерпеть неудобства при проезде улицы Ватутина: дорогу недалеко от площади Маркса сильно сузят.


«С 26 сентября ограничивается движение транспорта на участке улицы Ватутина в районе дома № 26. Проезжая часть будет сужена на 10 метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за ремонта теплотрассы. Закончить работу на этом участке специалисты «Теплового района» планируют к 10 октября.


Ремонт в этом месте продлится две недели 
Ремонт в этом месте продлится две недели 


В первой половине сентября теплоэнергетики уже сужали улицу Ватутина в этом месте, но тогда для проезда водителям оставили на два метра больше.

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