Дорогу рядом с площадью Маркса снова сужают на две недели

Объехать перекрытый участок можно будет по свободным полосам

Новосибирские водителям придётся ещё две недели потерпеть неудобства при проезде улицы Ватутина: дорогу недалеко от площади Маркса сильно сузят.







«С 26 сентября ограничивается движение транспорта на участке улицы Ватутина в районе дома № 26 . Проезжая часть будет сужена на 10 метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за ремонта теплотрассы. Закончить работу на этом участке специалисты «Теплового района» планируют к 10 октября.







Ремонт в этом месте продлится две недели





В первой половине сентября теплоэнергетики уже сужали улицу Ватутина в этом месте, но тогда для проезда водителям оставили на два метра больше.