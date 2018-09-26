В Новосибирск прилетели раздобревшие перепёлки

Перепела пролетают через Новосибирск по пути в Южную Азию
Перепела пролетают через Новосибирск по пути в Южную Азию

В Новосибирск на время вернулись перепела — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг.


По словам орнитолога Алексея Яновского, в середине сентября в Новосибирске наблюдается пик миграции птиц на юг.


«Перепел — это совсем маленькая пташка, размером чуть больше скворца. Очень упитанная и увесистая птица. Совершает миграции именно в середине сентября, но может задержаться и до октября. Летят они ночью в основном, несмотря на то что у них крылья слабенькие. Летят очень высоко. <…> Они летят на юго-запад, в Южной Азии могут зимовать. <…> Они просто пролетают. Особо им у нас делать нечего. Они уже через нас летят упитанные, поэтому пролетают транзитом», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


О том, что в городе появились перепела, сообщили и волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ). Добровольцы уже начали выхаживать несколько перепелов, которых нашли горожане.


В случае если вы нашли в городе перепела, волонтёры рекомендуют его осмотреть на наличие травм.


«Нужно проверить травмы и способность к полётам. Если птица целая, то ее нужно вывезти за город и выпустить в поле. Если травмирована — посадить в коробку. Ни в коем случае не кормить хлебом. Перепела — птицы пугливые, могут метаться из угла в угол и ничего не есть. По возможности обратитесь в наш центр за советом», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.


Одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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