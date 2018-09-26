На Центральном рынке нашли 2 килограмма санкционного сыра

Запрещённый сыр нашли во время рейда таможни на Центральный рынок

Вчера, 25 сентября, сотрудники таможенного контроля совместно с работниками Россельхознадзора провели на Центральном рынке рейд — во время проверки они нашли запрещённый сыр «Дорблю».







По информации пресс-службы Новосибирской таможни, на Центральном рынке нашли 1,8 кг санкционного сыра из Германии. Таможенники отметили, что сыр «Дорблю» попал в список запрещённых товаров, ввоз и оборот которых запрещен на территории России.





«Данный товар изъят и уничтожен сотрудниками Россельхознадзора по НСО в присутствии должностных лиц Новосибирской таможни», — сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.





По информации таможни, это уже четвёртая партия санкционных товаров, которую нашли в 2018 году: ранее был пресечён ввоз киви из Италии, яблок из Польши, груш из Нидерландов и мясо птицы из США.





Санкционный сыр изъяли и уничтожили





Уничтожение санкционных продуктов по президентскому указу в Новосибирской области началось 6 августа 2015 года, тогда бульдозер раздавил 650 кг польских яблок.

