На Центральном рынке нашли 2 килограмма санкционного сыра
Вчера, 25 сентября, сотрудники таможенного контроля совместно с работниками Россельхознадзора провели на Центральном рынке рейд — во время проверки они нашли запрещённый сыр «Дорблю».
По информации пресс-службы Новосибирской таможни, на Центральном рынке нашли 1,8 кг санкционного сыра из Германии. Таможенники отметили, что сыр «Дорблю» попал в список запрещённых товаров, ввоз и оборот которых запрещен на территории России.
«Данный товар изъят и уничтожен сотрудниками Россельхознадзора по НСО в присутствии должностных лиц Новосибирской таможни», — сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.
По информации таможни, это уже четвёртая партия санкционных товаров, которую нашли в 2018 году: ранее был пресечён ввоз киви из Италии, яблок из Польши, груш из Нидерландов и мясо птицы из США.
Уничтожение санкционных продуктов по президентскому указу в Новосибирской области началось 6 августа 2015 года, тогда бульдозер раздавил 650 кг польских яблок.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни (2)