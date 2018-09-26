местоженщинывезде: сибирячки подхватили необычный флешмоб о своей работе

В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб — #местоженщинывезде, в котором женщины описывают свою профессию стереотипными фразами. Флешмоб появился после социальной рекламы, которую выпустила компания-поставщик финансовых услуг из Южной Африки PPS For professionals. В России акцию поддержала Instagram-блогер Татьяна Никонова, и после этого она распространилась по стране.





«Сразу видно, что унизительными описания становятся только тогда, когда женщин хотят унизить, а сами по себе они совершенно нейтральны», — написала Татьяна Никонова в своём Instagram-профиле.









Теперь эстафету приняли и жительницы Новосибирска. Они выкладывают в Stories в Instagram описания своих профессий в необычной форме. НГС посмотрел, как это выглядит.







Среди участников флешмоба — музыканты, редакторы, SMM-менеджеры.





«Меня эта идея просто нереально вдохновила. Во-первых, флешмоб показывает, как много крутых специалисток во всех профессиях. И во-вторых, он про то, что все черты характера нейтральны и только мы их наделяем какими-то коннотациями», — объяснила свою точку зрения корреспонденту НГС журналистка и музыкантка Дарья Чернявская.





Среди поддержавших акцию девушек — журналист и музыкант Дарья Чернявская





«Я увидела пост у Никоновой, полистала его и поняла, что вот это все "тыжедевочковое" постоянно слышишь как минимум в детстве, а как максимум постоянно крутятся вокруг эти стереотипы, какой должна быть женщина и какой не должна. Я на дух не переношу такое отношение и сейчас в жизни ощущаю давление этих стереотипов», — рассказала корреспонденту НГС контент-менеджер Майя Насонова.







Майя Насонова считает, что эта акция важна, потому что показывает — сексизм всё ещё существует





Как рассказала участница флешмоба Майя, акция показывает, что хоть мы и живём в современном обществе, но в нем всё ещё остаётся неравенство.





«Я как отдельная единица могу сделать мало, но как часть флешмоба я могу выразить свою позицию на более широкую аудиторию, увидеть в лицах, что я не одна», — считает девушка.





Акцию также поддержала редактор и корректор Юлия Исакова





«Никонову я некоторое время читаю, потому что она адекватная и полезная, и в этот флешмоб вписалась радостно, хотя его можно по-разному интерпретировать. С одной стороны, это такое "бей врага его же оружием", возьми стереотип и разверни его на 180° — преврати то, что обычно подаётся как недостаток, в достоинство, вдобавок сделав это смешно и изящно <...> Роль женщины меняется, и любой выход в пространство дискуссии нужен и важен», — объяснила Юлия Исакова.





Анастасия Мельникова — студентка консерватории и преподавательница ДШИ





«Меня искренне раздражает, когда какие-то качества, стоит им стать "женскими", начинают восприниматься как отрицательные. Ведь большинство считает, что всё женское по умолчанию хуже — начиная от "чё ты как девчонка" и далее по нарастающей. Когда я год дирижировала детским оркестром, периодически слышала: "Ну они вас не слушаются, потому что вы женщина, вы мягче, им вот мужчину бы"», — рассказала Анастасия Мельникова, почему решила поучаствовать в акции.





В конце августа новосибирцы подхватили другой популярный флешмоб — #fallingstars: ради забавных фотографий они валялись на полу или на земле у трапа самолёта.