#местоженщинывезде: сибирячки подхватили необычный флешмоб о своей работе

В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб — #местоженщинывезде, в котором женщины описывают свою профессию стереотипными фразами. Флешмоб появился после социальной рекламы, которую выпустила компания-поставщик финансовых услуг из Южной Африки PPS For professionals. В России акцию поддержала Instagram-блогер Татьяна Никонова, и после этого она распространилась по стране.


«Сразу видно, что унизительными описания становятся только тогда, когда женщин хотят унизить, а сами по себе они совершенно нейтральны», — написала Татьяна Никонова в своём Instagram-профиле.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Поставщик финансовых услуг из Южной Африки PPS For Professionals выпустил прекрасную кампанию, где профессии, которыми занимаются в том числе и женщины, описываются языком стереотипов о женщинах. ⠀⠀⠀⠀⠀ Сразу видно, что унизительными описания становятся только тогда, когда женщин хотят унизить, а сами по себе они совершенно нейтральны: ⠀⠀⠀⠀⠀ 🔔Ей нужны только твои деньги (потому что она бухгалтер) ⠀⠀⠀⠀⠀ 🔔Она хочет тебя изменить (потому что она врач общей практики) ⠀⠀⠀⠀⠀ 🔔Она много болтает (потому что она преподавательница) ⠀⠀⠀⠀⠀ 🔔Ей всегда нужна свобода (потому что она архитектор) ⠀⠀⠀⠀⠀ 🔔Ее место на кухне (потому что она диетолог) ⠀⠀⠀⠀⠀ 🔔Она любит спорить (потому что она адвокат) ⠀⠀⠀⠀⠀ 🔔Ее работа — дети (потому что она педиатр) ⠀⠀⠀⠀⠀ 🔔Она много заморачивается (потому что она инженер) ⠀⠀⠀⠀⠀ Я так вдохновилась, что сделала и свой вариант. Долой стереотипы! Говорите о реальных людях, а не о клише в своих головах. ⠀⠀⠀⠀⠀ #долойстереотипы #феминизм #сексблог #секспросвет #сексизм #местоженщины #местоженщинывезде #чегохотятженщины #профессионалки

Публикация от Татьяна Никонова (@nikonova.online)


Теперь эстафету приняли и жительницы Новосибирска. Они выкладывают в Stories в Instagram описания своих профессий в необычной форме. НГС посмотрел, как это выглядит.


Среди участников флешмоба — музыканты, редакторы, SMM-менеджеры.


«Меня эта идея просто нереально вдохновила. Во-первых, флешмоб показывает, как много крутых специалисток во всех профессиях. И во-вторых, он про то, что все черты характера нейтральны и только мы их наделяем какими-то коннотациями», — объяснила свою точку зрения корреспонденту НГС журналистка и музыкантка Дарья Чернявская.


Среди поддержавших акцию девушек — журналист и музыкант Дарья Чернявская
Среди поддержавших акцию девушек — журналист и музыкант Дарья Чернявская


«Я увидела пост у Никоновой, полистала его и поняла, что вот это все "тыжедевочковое" постоянно слышишь как минимум в детстве, а как максимум постоянно крутятся вокруг эти стереотипы, какой должна быть женщина и какой не должна. Я на дух не переношу такое отношение и сейчас в жизни ощущаю давление этих стереотипов», — рассказала корреспонденту НГС контент-менеджер Майя Насонова.


Майя Насонова считает, что эта акция важна, потому что показывает — сексизм всё ещё существует
Майя Насонова считает, что эта акция важна, потому что показывает — сексизм всё ещё существует


Как рассказала участница флешмоба Майя, акция показывает, что хоть мы и живём в современном обществе, но в нем всё ещё остаётся неравенство.


«Я как отдельная единица могу сделать мало, но как часть флешмоба я могу выразить свою позицию на более широкую аудиторию, увидеть в лицах, что я не одна», — считает девушка.


Акцию также поддержала редактор и корректор Юлия Исакова
Акцию также поддержала редактор и корректор Юлия Исакова


«Никонову я некоторое время читаю, потому что она адекватная и полезная, и в этот флешмоб вписалась радостно, хотя его можно по-разному интерпретировать. С одной стороны, это такое "бей врага его же оружием", возьми стереотип и разверни его на 180° — преврати то, что обычно подаётся как недостаток, в достоинство, вдобавок сделав это смешно и изящно <...> Роль женщины меняется, и любой выход в пространство дискуссии нужен и важен», — объяснила Юлия Исакова.


Анастасия Мельникова — студентка консерватории и преподавательница ДШИ 
Анастасия Мельникова — студентка консерватории и преподавательница ДШИ 


«Меня искренне раздражает, когда какие-то качества, стоит им стать "женскими", начинают восприниматься как отрицательные. Ведь большинство считает, что всё женское по умолчанию хуже — начиная от "чё ты как девчонка" и далее по нарастающей. Когда я год дирижировала детским оркестром, периодически слышала: "Ну они вас не слушаются, потому что вы женщина, вы мягче, им вот мужчину бы"», — рассказала Анастасия Мельникова, почему решила поучаствовать в акции.


В конце августа новосибирцы подхватили другой популярный флешмоб — #fallingstars: ради забавных фотографий они валялись на полу или на земле у трапа самолёта.

Прочтений: 1134
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено