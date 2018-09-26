«Я хотела, чтобы у водителя была такая же боль»: врачи спасли сбитую около «МЕГИ» беременную девушку

Авария случилась 6 сентября — в ДТП сильно пострадала беременная девушка, а её подруга погибла на месте аварии 
Авария случилась 6 сентября — в ДТП сильно пострадала беременная девушка, а её подруга погибла на месте аварии 

Врачи Новосибирской областной больницы готовятся выписать 25-летнюю беременную пациентку, которая сильно пострадала в ДТП 6 сентября, — водителя «Тойоты», сбившего её и подругу, всё ещё не нашли.


Беременная девушка-пешеход Айгирим П. попала в областную больницу сразу с места ДТП на улице Мира — как сообщали очевидцы в день аварии, 6 сентября, в двух пешеходов на огромной скорости въехала иномарка. После этого водитель буквально убежал с места аварии, бросив свою машину.


Айгирим рассказала корреспонденту НГС, что в тот день около 21:00 она шла вместе с близкой подругой и её родственницами по пешеходному переходу — девушки вышли с работы на заводе.


«Там два пешеходных перехода, а посередине трамвайная линия. Один "пешеход" мы прошли, до второго не дошли мы. Смотрим — со стороны "МЕГИ" едет эта машина и прямо болтается, играет на дороге. Подружка впереди меня была, я на неё посмотрела, глаза закрыла — открываю, я уже лежу.


Я думала, только меня сбила машина… Помню, что женщина из "Универсама" кричала: "Она беременная, беременная!". 


Первая скорая ко мне [подъехала], потому что беременная. Сразу же за ней подъехала вторая скорая [к подруге] — и не могли её откачать. А ведь они (подруга и её муж. — М.М.) только 4 месяца как поженились», — вспоминает пострадавшая.


По словам Айгирим, она сильно испугалась за ребёнка — в момент аварии срок беременности был около 5 месяцев.


Как отметил врач травматолог-ортопед Новосибирской областной больницы Михаил Коротеев, у девушки были довольно сложные переломы, в том числе разрыв лонного сочленения.


«Пациентке выполнили УЗИ плода, в ходе которого уже было установлено, что всё более-менее спокойно. Угрозы жизни ребёнку никакой не было», — рассказал травматолог.


Тактику лечения Айгирим выбирал консилиум врачей — поскольку пациентка беременна, медики должны были действовать ещё более осторожно. Они решили, что операция всё-таки необходима — акушеры-гинекологи сказали, что противопоказаний для этого нет.


Айгирим хочет справедливого наказания для водителя  
Айгирим хочет справедливого наказания для водителя  


Врачи свели лонные кости и зафиксировали титановую пластину в области лонного сочленения.


Несмотря на скорую выписку, в начале следующей недели, ходить Айгирим ещё долго будет нельзя — до самых родов. Также она уже не сможет родить естественным путём, только с помощью кесарева сечения. По словам девушки, рожать она будет не в областной больнице, а в роддоме № 6 по месту жительства — и накануне родов нужно получить консультацию травматолога.


По словам Айгирим, ей трудно даётся постельный режим — она активно работала и во время беременности, несмотря на то что муж уговаривал её уйти в декрет. 


«Мне даже деньги не нужны. Просто в ситуации, когда лежишь и не двигаешься вообще… (М.М.: Какое наказание для водителя вам кажется справедливым?) 


Чтобы он сел в тюрьму. Когда мне было так больно после операции, мне хотелось, чтобы он такую же боль почувствовал. Я рада, что осталась жива, а могла бы с ней (подругой. — М.М.) вместе… Мы же с ней вместе стояли», 


— заключила она.


Как рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Алексей Пасюк, по факту смерти пешехода в ДТП возбуждено уголовное дело. Что касается Айгирим, формально она ещё не потерпевшая — заключение о степени тяжести травм дадут врачи после выписки.


Водителя пока не нашли, хотя, по словам помощника прокурора, «проводятся следственные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на его установление». Пока известно, что водитель управлял автомобилем Toyota Corona Premio. Пострадавшая девушка добавила, что, по её информации, автомобилисту — около 19 лет.


Ранее врачи пытались спасти жизнь 43-летней сибирячке — продавцу киоска, которая пострадала в страшном ДТП на Никитина, — рано утром 12 августа в киоск врезался «Мерседес». Продавец скончалась в больничной палате. Ещё один человек, 36-летний покупатель киоска, погиб на месте аварии.

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