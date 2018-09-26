Рабочие со швабрами отмыли фонтан в Первомайском сквере к зиме
Рабочие «Горфонтана» начали чистить и готовить фонтан к зиме в Первомайском сквере. Сегодня утром рабочие сливали воду, собирали мелкий мусор и чистили чашу швабрами — вскоре там впервые установят подсветку.
«Его (фонтан. — Д.Я.) готовят к тому, что появится освещение. На следующей неделе будет демонстрация. Сейчас его моют. Другие фонтаны уже потихоньку отключают», — рассказал корреспонденту НГС директор «Горфонтана» Валерий Науменко.
В конце августа пришлось отключить плавучий фонтан из-за падения уровня воды в Оби — его транспортировали в порт до следующего лета.
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Дарья Януш
Фото автора