Рабочие со швабрами отмыли фонтан в Первомайском сквере к зиме

На следующей неделе фонтан украсят подсветкой
На следующей неделе фонтан украсят подсветкой


Рабочие «Горфонтана» начали чистить и готовить фонтан к зиме в Первомайском сквере. Сегодня утром рабочие сливали воду, собирали мелкий мусор и чистили чашу швабрами — вскоре там впервые установят подсветку. 


«Его (фонтан. — Д.Я.) готовят к тому, что появится освещение. На следующей неделе будет демонстрация. Сейчас его моют. Другие фонтаны уже потихоньку отключают», — рассказал корреспонденту НГС директор «Горфонтана» Валерий Науменко.


В конце августа пришлось отключить плавучий фонтан из-за падения уровня воды в Оби — его транспортировали в порт до следующего лета.

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