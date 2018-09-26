В Госдуме принимают законопроект о пенсиях: ЛДПР предлагает отложить реформу на 20 лет
Депутаты уже согласились с Путиным в том, что женщины должны выходить на пенсию в 60 лет
Депутаты Госдумы обсуждают сегодня во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. В первом чтении они его уже приняли. Следим за обсуждением и голосованием в режиме онлайн.
Говорит, что за это время люди накопят себе денег, чтобы прожить на них в старости.
Он предлагает отложить эту реформу на 20 лет. Ух, масштабно!
Сергей Иванов из ЛДПР подготовил пять поправок и просит пять минут, чтобы их обосновать. И сразу же в лоб начинает критиковать реформу.
— Как вы знаете, данная реформа практически провалилась, она очень и очень непопулярна, — говорит он. — Не надо Госдуму окружать ОМОНом, народ свое мнение выражает через голосование. Президенту направили уже миллион подписей против реформы.
Некоторые поправки даже не обсуждают. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов перечисляет их номера, говорит о том, что комитет против, и депутаты тоже голосуют против.
У Тамары Васильевны еще целая пачка поправок: по поводу военнослужащих, космонавтов и так далее. Но все их по очереди отклоняют депутаты Госдумы.
Тамара Плетнева из КПРФ просит не увеличивать возраст нетрудоспособности граждан до 70 лет.
— Считают, что мы стали здоровее и сможем работать дольше. Ну ладно, по мне это ещё можно сказать, но не по всем, — говорит она.
Но нет, профильный комитет по труду против. Поправку не принимают.
И эту поправку тоже отклоняют. Всё идёт по одному сценарию.
Сергей Натаров из ЛДПР предлагает сохранить действующий пенсионный возраст для учителей, врачей и работников культуры. И также просит поддержать работников сельского хозяйства (но такую же поправку от КПРФ уже отклонили несколько минут назад).
Но поправку отклоняют. Говорят, что если её принять, то люди предпенсионного возраста будут переезжать в другие регионы, чтобы выходить на пенсию раньше.
Михаил Щапов из КПРФ предлагает исключить из законопроекта регионы, в которых ожидаемая продолжительность жизни для мужчин меньше 75 лет, а для женщин меньше 80.
Другие депутаты с ним не согласны. Поправка отклонена.
— Деревня является берегиней нашей державы, это источник патриотизма. Давайте сделаем исключение для крестьян, — говорит он.
Многие поправки отклонили, а часть вынесли в отдельное голосование. Сейчас депутаты будут обосновывать их по очереди.
В первую очередь Владимир Кашин из КПРФ предлагает не повышать пенсионный возраст труженикам сельского хозяйства, отработавшим 30 лет и постоянно проживающим в селе.
Сейчас депутаты голосуют за другие поправки в законопроект — предложения депутатов из регионов. Но они не получают поддержки. Володин предлагает отклонить почти все.
Все стадии принятия самого скандального законопроекта в России — в одной карточке:
Депутат Сергей Иванов накинулся с критикой на тех, кто пришёл на заседание «в майках». Речь шла о тех, кто пришёл в футболках гражданской акции протеста против повышения пенсионного возраста.
Володин его поддерживает: «У всех, кто сейчас в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук. Регламент надо исполнять».
«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Депутаты рассматривают другие поправки.
Кроме того, сейчас депутаты Госдумы приняли единогласно поправки президента к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63.
Законопроект приняли за 6 минут. Теперь обсуждают другие поправки.
Решение принято единогласно.
Законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ касательно диспансеризации принят во втором чтении. Он будет рассмотрен завтра в третьем чтении.
Владимир Сысоев из ЛДПР предлагает сделать обязательной диспансеризацию раз в три года, а работодатель должен, по его мнению, обязательно оплачивать дни диспансеризации.
Заседание началось в 10:00 по московскому времени, но сначала депутаты обсуждали другие вопросы. 375 депутатов присутствуют сегодня на заседании Госдумы.
Но реформа всё равно ужасно непопулярна у россиян. По всей стране проходят митинги против этого законопроекта. Самый массовый из них был 9 сентября, тогда акцию организовал Алексей Навальный, она не была согласована властями, но в разных городах всё равно на улицы вышли тысячи человек.
Многих задержали, в том числе журналистов, которые работали и вели прямые эфиры. Среди них были корреспондент и фотограф екатеринбургского портала E1.RU, корреспондент омского NGS55.RU и другие наши коллеги.
Потом Владимир Путин предложил несколько смягчить условия нового закона. Отправлять мужчин на пенсию в 65, а женщин в 60 лет (а не в 63) и внести ещё несколько уже не столь значительных поправок.
Депутаты уже приняли в первом чтении законопроект, по которому мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Провести эту реформу предложил премьер Дмитрий Медведев, а 328 народных избранников его поддержали.
Привет, друзья. Сегодня мы с вами в прямом эфире будем наблюдать за тем, как повышается пенсионный возраст в России. Устраивайтесь поудобнее.
Фото: Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ / E1.RU