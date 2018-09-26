В Госдуме принимают законопроект о пенсиях: ЛДПР предлагает отложить реформу на 20 лет

Депутаты уже согласились с Путиным в том, что женщины должны выходить на пенсию в 60 лет

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Депутаты Госдумы обсуждают сегодня во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. В первом чтении они его уже приняли. Следим за обсуждением и голосованием в режиме онлайн.





15:19





Говорит, что за это время люди накопят себе денег, чтобы прожить на них в старости.





15:19





Он предлагает отложить эту реформу на 20 лет. Ух, масштабно!





15:16





Сергей Иванов из ЛДПР подготовил пять поправок и просит пять минут, чтобы их обосновать. И сразу же в лоб начинает критиковать реформу.





— Как вы знаете, данная реформа практически провалилась, она очень и очень непопулярна, — говорит он. — Не надо Госдуму окружать ОМОНом, народ свое мнение выражает через голосование. Президенту направили уже миллион подписей против реформы.









15:14





Некоторые поправки даже не обсуждают. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов перечисляет их номера, говорит о том, что комитет против, и депутаты тоже голосуют против.





15:11





У Тамары Васильевны еще целая пачка поправок: по поводу военнослужащих, космонавтов и так далее. Но все их по очереди отклоняют депутаты Госдумы.





15:06





Тамара Плетнева из КПРФ просит не увеличивать возраст нетрудоспособности граждан до 70 лет.





— Считают, что мы стали здоровее и сможем работать дольше. Ну ладно, по мне это ещё можно сказать, но не по всем, — говорит она.





Но нет, профильный комитет по труду против. Поправку не принимают.













15:03





И эту поправку тоже отклоняют. Всё идёт по одному сценарию.





15:01





Сергей Натаров из ЛДПР предлагает сохранить действующий пенсионный возраст для учителей, врачей и работников культуры. И также просит поддержать работников сельского хозяйства (но такую же поправку от КПРФ уже отклонили несколько минут назад).









14:59





Но поправку отклоняют. Говорят, что если её принять, то люди предпенсионного возраста будут переезжать в другие регионы, чтобы выходить на пенсию раньше.









14:57





Михаил Щапов из КПРФ предлагает исключить из законопроекта регионы, в которых ожидаемая продолжительность жизни для мужчин меньше 75 лет, а для женщин меньше 80.









14:54





Другие депутаты с ним не согласны. Поправка отклонена.





14:52





— Деревня является берегиней нашей державы, это источник патриотизма. Давайте сделаем исключение для крестьян, — говорит он.













14:50





Многие поправки отклонили, а часть вынесли в отдельное голосование. Сейчас депутаты будут обосновывать их по очереди.





В первую очередь Владимир Кашин из КПРФ предлагает не повышать пенсионный возраст труженикам сельского хозяйства, отработавшим 30 лет и постоянно проживающим в селе.





14:47





Сейчас депутаты голосуют за другие поправки в законопроект — предложения депутатов из регионов. Но они не получают поддержки. Володин предлагает отклонить почти все.





14:44





Все стадии принятия самого скандального законопроекта в России — в одной карточке:









14:42





Депутат Сергей Иванов накинулся с критикой на тех, кто пришёл на заседание «в майках». Речь шла о тех, кто пришёл в футболках гражданской акции протеста против повышения пенсионного возраста.





Володин его поддерживает: «У всех, кто сейчас в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук. Регламент надо исполнять».









14:41





«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Депутаты рассматривают другие поправки.







14:31





Кроме того, сейчас депутаты Госдумы приняли единогласно поправки президента к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63.





14:24





Законопроект приняли за 6 минут. Теперь обсуждают другие поправки.





14:23





Решение принято единогласно.













14:20





Законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ касательно диспансеризации принят во втором чтении. Он будет рассмотрен завтра в третьем чтении.





14:17





Владимир Сысоев из ЛДПР предлагает сделать обязательной диспансеризацию раз в три года, а работодатель должен, по его мнению, обязательно оплачивать дни диспансеризации.













14:17





Заседание началось в 10:00 по московскому времени, но сначала депутаты обсуждали другие вопросы. 375 депутатов присутствуют сегодня на заседании Госдумы.











14:16





Но реформа всё равно ужасно непопулярна у россиян. По всей стране проходят митинги против этого законопроекта. Самый массовый из них был 9 сентября, тогда акцию организовал Алексей Навальный, она не была согласована властями, но в разных городах всё равно на улицы вышли тысячи человек.







Многих задержали, в том числе журналистов, которые работали и вели прямые эфиры. Среди них были корреспондент и фотограф екатеринбургского портала E1.RU, корреспондент омского NGS55.RU и другие наши коллеги.







14:15





Потом Владимир Путин предложил несколько смягчить условия нового закона. Отправлять мужчин на пенсию в 65, а женщин в 60 лет (а не в 63) и внести ещё несколько уже не столь значительных поправок.





14:15





Депутаты уже приняли в первом чтении законопроект, по которому мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Провести эту реформу предложил премьер Дмитрий Медведев, а 328 народных избранников его поддержали.





14:14





Привет, друзья. Сегодня мы с вами в прямом эфире будем наблюдать за тем, как повышается пенсионный возраст в России. Устраивайтесь поудобнее.



