Спасатели достали из погреба на Аникина мужчину без сознания

Инцидент произошёл на улице Аникина

Вечером 25 сентября мужчина провалился в погреб в Кировском районе Новосибирска — на месте работали спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.







По информации спасателей, сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 20:17.





«На телефон МАСС <…> поступила информация о том, что в погребе без движения находится мужчина. Оперативный экипаж спасателей был на месте уже через 6 минут. Один из спасателей, включившись в изолирующий дыхательный аппарат, спустился в погреб, где обнаружил обездвиженного мужчину. Пострадавший был включён в спасательное устройство и при помощи альпснаряжения поднят на поверхность», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».





После того, как спасатели подняли мужчину, они не обнаружили у пострадавшего признаков жизни и приступили к сердечно-лёгочной реанимации.





«Данные мероприятия проводились в течение 20 минут до прибытия скорой помощи. Врачи продолжили реанимацию. К сожалению, вернуть к жизни мужчину 1968 года рождения не удалось, и врачи констатировали смерть», — сообщили спасатели в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».



Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, мужчина ушёл в погреб днём.







В феврале этого года 8-летний мальчик угодил в незакрытый погреб, когда с друзьями катался с горки в одном из дворов.