Променад для штрафников: мэрия сделала тротуар около штрафстоянки по просьбе Штельмаха
Мэрия Новосибирска заказала ремонт 4 тротуаров в разных районах города, в том числе в госзакупку попал участок от штрафстоянки на Ипподромской до отдела ГИБДД, где можно заплатить штраф за нарушение правил стоянки после эвакуации машины.
Начальная стоимость работ на всех участках составляла 2 миллиона 802 тысячи рублей, по итогам аукциона, который прошёл 17 сентября, цена упала до 2 миллионов 368 тысяч рублей.
По наблюдения корреспондента НГС сегодня, 26 сентября, тротуар на Ипподромской уже был заасфальтирован.
«Участок от Октябрьской магистрали, 4Д (штрафстоянка) до улицы Военная, 1/1 (ГИБДД) включен в план работ на основании обращения начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области С.В. Штельмаха», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
Также в эту закупку был включен ремонт тротуара от Гоголя, 191 до Даурской (вдоль территории школы
Также в список попал участок от остановки «Пархоменко» в Ленинском районе до улицы Троллейная, 38. Начальная стоимость работ составляла 640 тысяч рублей.
Четвёртый участок располагается на улице Летней в Советском районе — от Красноуфимской до Новоморской. Его начальная стоимость — 602,5 тысячи рублей.
Последние два участка попали в план работ по наказам депутатам от избирателей.
На прошлой неделе повторно отремонтировали тротуар на Красном проспекте недалеко от улицы Гоголя — там потрескался новый асфальт, который положили в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Фрагменты справочника 2ГИС