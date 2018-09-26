Променад для штрафников: мэрия сделала тротуар около штрафстоянки по просьбе Штельмаха

Участок на Ипподромской около штрафстоянки уже готов, а в остальных местах магистрали пройти всё так же сложно 
Участок на Ипподромской около штрафстоянки уже готов, а в остальных местах магистрали пройти всё так же сложно 


Мэрия Новосибирска заказала ремонт 4 тротуаров в разных районах города, в том числе в госзакупку попал участок от штрафстоянки на Ипподромской до отдела ГИБДД, где можно заплатить штраф за нарушение правил стоянки после эвакуации машины.


Начальная стоимость работ на всех участках составляла 2 миллиона 802 тысячи рублей, по итогам аукциона, который прошёл 17 сентября, цена упала до 2 миллионов 368 тысяч рублей.


По наблюдения корреспондента НГС сегодня, 26 сентября, тротуар на Ипподромской уже был заасфальтирован.


«Участок от Октябрьской магистрали, 4Д (штрафстоянка) до улицы Военная, 1/1 (ГИБДД) включен в план работ на основании обращения начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области С.В. Штельмаха», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.


Начальная стоимость ремонта на Ипподромской оценивалась в 655 тысяч рублей
Начальная стоимость ремонта на Ипподромской оценивалась в 655 тысяч рублей


Вдоль шумной магистрали появился асфальт, которого тут не было
Вдоль шумной магистрали появился асфальт, которого тут не было


Участок на Ипподромской располагается между штрафстоянкой и отделом по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД 
Участок на Ипподромской располагается между штрафстоянкой и отделом по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД 


Также в эту закупку был включен ремонт тротуара от Гоголя, 191 до Даурской (вдоль территории школы № 82). Он включен «в план в связи с вводом в эксплуатацию школы № 82 после капитального ремонта», добавили в департаменте.


На этом участке в план вошли 480 кв. м, начальная цена ремонта была 905 тысяч рублей 
На этом участке в план вошли 480 кв. м, начальная цена ремонта была 905 тысяч рублей 


Также в список попал участок от остановки «Пархоменко» в Ленинском районе до улицы Троллейная, 38. Начальная стоимость работ составляла 640 тысяч рублей.


На Пархоменко в план вошли 380 кв. м
На Пархоменко в план вошли 380 кв. м


Четвёртый участок располагается на улице Летней в Советском районе — от Красноуфимской до Новоморской. Его начальная стоимость — 602,5 тысячи рублей.


На улице Летней должны отремонтировать 340 кв. м тротуара
На улице Летней должны отремонтировать 340 кв. м тротуара


Последние два участка попали в план работ по наказам депутатам от избирателей.


На прошлой неделе повторно отремонтировали тротуар на Красном проспекте недалеко от улицы Гоголя — там потрескался новый асфальт, который положили в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

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