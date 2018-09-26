Подробности тройного ДТП под Новосибирском: в больнице оказались две женщины

В аварии пострадала пассажирка «Тойоты»
В аварии пострадала пассажирка «Тойоты»

Сегодня утром стали известны подробности аварии с тремя автомобилями под Новосибирском, в которой пострадали два человека.


По информации госавтоинспекции, ДТП случилось вчера на трассе Р-256 недалеко от СНТ «Вега». 77-летняя женщина за рулём «Жигулей» ехала от посёлка Вега в сторону федеральной трассы и столкнулась с «Тойотой Короллой», которая ехала в сторону Искитима.


«После чего автомобиль ВАЗ-2107 совершил столкновение с автомобилем "Мицубиси Дион" <…>, который следовал по трассе Р-256 со стороны города Искитим в сторону города Новосибирска», — добавили в ГИБДД по Новосибирской области.


По информации ведомства, в ДТП пострадали две женщины: 77-летняя водитель «Жигулей», которая получила ушибы грудной клетки и гематому левой лобной области, а также 57-летняя пассажирка «Тойоты» — у неё закрытый перелом левого бедра.


Тем же вечером серьёзное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска — на «тёщином языке» столкнулись шесть машин.

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