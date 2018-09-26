Пожарные эвакуировали из горящего общежития на Затулинке 30 человек

В МЧС предполагают, что пожар начался из-за неосторожности при курении
В МЧС предполагают, что пожар начался из-за неосторожности при курении

В ночь на среду, 26 сентября, в Кировском районе Новосибирска загорелась комната в общежитии — пожарные эвакуировали из дома почти три десятка человек, в том числе пострадавшую женщину с ожогами.


Пожар случился в комнате на первом этаже дома № 50 на улице Зорге — сообщение о нём поступило в МЧС в 00:35, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на первом этаже было задымление. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам из здания эвакуировано 27 человек, из них 11 детей. Два человека спасены при помощи спасательных устройств», — сообщили в МЧС.


В ведомстве уточнили, что во время пожара никто не погиб. «Бригадой скорой медицинской помощи в ожоговый центр <…> с ожогами различной степени тяжести госпитализирована женщина. Пострадавшая спасена из горящей комнаты личным составом дежурного караула в составе звена газодымозащитной службы», — описали ситуацию в ведомстве.


По её данным, огонь повредил диван и постельные принадлежности на площади 2,5 квадратных метра. 


«Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении пострадавшей», – уточнили в МЧС.


В пресс-службе добавили, что в общежитии установлена пожарная сигнализация — этой ночью она сработала.


Сутки назад в Октябрьском районе сгорел частный дом — в огне погиб один человек.

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