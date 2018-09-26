Пожарные эвакуировали из горящего общежития на Затулинке 30 человек
В ночь на среду, 26 сентября, в Кировском районе Новосибирска загорелась комната в общежитии — пожарные эвакуировали из дома почти три десятка человек, в том числе пострадавшую женщину с ожогами.
Пожар случился в комнате на первом этаже дома
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на первом этаже было задымление. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам из здания эвакуировано 27 человек, из них 11 детей. Два человека спасены при помощи спасательных устройств», — сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что во время пожара никто не погиб. «Бригадой скорой медицинской помощи в ожоговый центр <…> с ожогами различной степени тяжести госпитализирована женщина. Пострадавшая спасена из горящей комнаты личным составом дежурного караула в составе звена газодымозащитной службы», — описали ситуацию в ведомстве.
По её данным, огонь повредил диван и постельные принадлежности на площади 2,5 квадратных метра.
«Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении пострадавшей», – уточнили в МЧС.
В пресс-службе добавили, что в общежитии установлена пожарная сигнализация — этой ночью она сработала.
Сутки назад в Октябрьском районе сгорел частный дом — в огне погиб один человек.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова