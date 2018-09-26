Порвали кабель: на перекрёстке возле «МЕГИ» уже второй день не работают светофоры

Светофор на перекрёстке погас из-за проблем с кабельной канализацией

На пересечении Ватутина и Мира в Кировском районе Новосибирска уже почти сутки не работают светофоры — специалисты обещают восстановить их работу в течение сегодняшнего дня.







«Вчера в два часа дня организация производила там работы по подземному бурению — кабель там тянули и порвали под землёй нашу канализацию кабельную», — рассказали корреспонденту НГС о причине отключения в организации «НовосибирскИнформсвет», которая отвечает за работу светофоров на этом перекрёстке.





В организации уточнили, что скоро светофоры заработают. «Будем восстанавливать кабельную канализацию: кабели, муфту класть. Там много работы, но за сегодня должны управиться», — сообщили в «НовосибирскИнформсвете».





В начале сентября несколько дней подряд не работал светофор у станции метро «Золотая Нива». Тогда в СМЭУ объяснили, что перебой случился из-за дефекта силового кабеля.

