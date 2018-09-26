Пассажир самолёта попал под уголовное дело за сообщение о бомбе на борту

Пассажиры смогли вылететь в Баку только после повторного досмотра
Пассажиры смогли вылететь в Баку только после повторного досмотра

Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело в отношении авиапассажира, который стал угрожать экипажу самолёта после того, как его отказались пересадить на другое место. 


Инцидент произошёл в аэропорту Толмачёво. Сотрудников транспортной полиции вызвали к самолёту, который должен был вылететь по маршруту Новосибирск — Баку, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.


«Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом. В ответ мужчина заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет», — описали ситуацию в пресс-службе транспортной полиции.


В полиции добавили, что из-за этого инцидента из самолёта эвакуировали пассажиров. Полицейские обследовали борт, повторно досмотрели пассажиров и багаж с помощью служебной собаки, но взрывчатых веществ не нашли. Только после этого рейс вылетел в Баку.


Сообщившего о бомбе пассажира полицейские доставили в дежурную часть. Сейчас в отношении него расследуют уголовное дело по ч 2. ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).


Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Толмачёво, инцидент произошёл 24 сентября на борту авиакомпании S7. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, сколько пассажиров были вынуждены ждать отправки задержанного рейса.


В прошлом месяце в Новосибирске завершился суд над обвиняемым в лжетерроризме, который напугал работников Сбербанка муляжом бомбы в коробке от лапши быстрого приготовления.

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