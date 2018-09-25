Авария с шестью автомобилями на «тёщином языке»: три улицы встали в пробку
Сегодня вечером, 25 сентября, сложная авария произошла на улице Толмачевская в Ленинском районе Новосибирска — в 19:40 столкнулись шесть автомобилей. Из-за неё, кроме Толмачёвской, в пробку встали улицы Троллейная и Хилокская. Скорость движения автомобилей не превышает 3 километров в час.
«KIA двигалась по "тёщиному языку" со стороны Хилокской в сторону Троллейной, Honda — во встречном направлении. Происходит столкновение по неизвестной причине. Далее у Honda отрывается колесо и неуправляемый врезается во встречную "девятку". Летит дальше и врезается в "Тойоту", "крузак" отбрасывает в световую опору. И маршрутка влетает тоже в "крузак". Ещё был задет грузовик, но его отпустили из-за незначительных повреждений», — сообщили аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов «Автоспас», есть несколько пострадавших.
«Факт аварии подтверждаем, на месте работают сотрудники полиции», — прокомментировали ситуацию корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Это не первый раз, когда из-за аварии на этом участке дороги образуется пробка. Последний раз такое случалось в середине лета, тогда столкнулись грузовая и легковая машины.
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Елизавета Милованова
Фото vk.com/avtospasrus
Скриншот yandex.ru/maps