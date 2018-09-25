Полицейские поставили в РОВД фото погибшего коллеги

Фото с траурной лентой стоит в коридоре
Фото с траурной лентой стоит в коридоре

Вечером 25 сентября в фойе отдела полиции № 10 «Советский» установили стол с фотографией погибшего капитана полиции Виталия Задорожного — его обнаружили мертвым в служебном кабинете днём 25 сентября. 


«На место происшествия выехали руководители ГУ МВД России по Новосибирской области и сотрудники управления по работе с личным составом, — рассказали ранее в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего».


По словам источника НГС в правоохранительных органах, 47-летний капитан полиции Виталий Задорожный был найден мертвым у себя в кабинете. Труп полицейского обнаружил его коллега около 14:00. Полицейский был в форменной одежде.


Начальник отдела полиции № 10 Андрей Горох рассказал корреспонденту НГС, что погибший был отличным сотрудником.

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