ДТП с тремя автомобилями под Новосибирском: двух пострадавших увезли в больницу

Одна из иномарок серьезно пострадала
Одна из иномарок серьезно пострадала

Сегодня вечером, 25 сентября, серьезное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе между Бердском и Искитимом — на дороге столкнулись «Жигули» и две иномарки. 


«Это не выезд с Бердска, а чуть дальше в сторону Искитима — поворот на Сельскую. В паре километров от бердского поселка Вега», — рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.


По предварительной информации МВД по Новосибирской области, на машине скорой помощи в больницу увезли водителя «Жигулей» и пассажира одной из иномарок.


«В больницу увезли двух пострадавших <…> Сейчас на месте работают сотрудники полиции и все уточняют», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.


«Жигули» от столкновения вылетели с трассы в кювет
«Жигули» от столкновения вылетели с трассы в кювет


Информация о травмах, которые получили пострадавшие, также уточняется.

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