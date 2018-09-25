ДТП с тремя автомобилями под Новосибирском: двух пострадавших увезли в больницу
Сегодня вечером, 25 сентября, серьезное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе между Бердском и Искитимом — на дороге столкнулись «Жигули» и две иномарки.
«Это не выезд с Бердска, а чуть дальше в сторону Искитима — поворот на Сельскую. В паре километров от бердского поселка Вега», — рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.
По предварительной информации МВД по Новосибирской области, на машине скорой помощи в больницу увезли водителя «Жигулей» и пассажира одной из иномарок.
«В больницу увезли двух пострадавших <…> Сейчас на месте работают сотрудники полиции и все уточняют», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Информация о травмах, которые получили пострадавшие, также уточняется.
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Елизавета Милованова
Фото vk.com/autoberdsk