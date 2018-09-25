Считаем копейки: Новосибирская область оказалась аутсайдером по росту зарплат
Аналитики рейтингового агентства РИА Рейтинг подсчитали, насколько сильно за последний год увеличилась зарплата россиян, — показатель Новосибирской области оказался ниже среднего по стране.
Специалисты агентства сравнили размеры средних зарплат в разных регионах России в первой половине 2017-го и 2018 годов. За основу исследования они взяли данные Росстата.
Как сообщили аналитики, по итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная зарплата в Новосибирской области достигла
В целом по России средняя зарплата увеличилась на 11,2% по сравнению с показателем годовой давности — по итогам первой половины 2018 года среднестатистический россиянин зарабатывал
По их данным, суммы средних заработков увеличились за год во всех регионах России.
«Среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла в Республике Ингушетия — на 15,4% — и в Кемеровской области — на 15,2%. Еще у трёх регионов темпы роста заработной платы превысили 14%. Это Республика Калмыкия (+14,3%), Забайкальский край (+14,2%) и Омская область (+14,1%). Всего же общероссийские темпы роста заработных плат были превышены в 25 регионах РФ и в трёх темпы роста находились на общероссийском уровне», — подсчитали в агентстве РИА Рейтинг.
Последнее место по росту зарплат заняла Республика Марий Эл: средний заработок её жителей за год увеличился всего на 6,9%.
Ранее аналитики выяснили, сколько бензина АИ-92 сможет купить среднестатистический житель Новосибирской области, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. Результаты оказались неутешительными.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова