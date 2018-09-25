Считаем копейки: Новосибирская область оказалась аутсайдером по росту зарплат

За год средняя зарплата в Новосибирской области выросла всего на 9,5%, в соседнем Кузбассе показатель оказался заметно выше

Аналитики рейтингового агентства РИА Рейтинг подсчитали, насколько сильно за последний год увеличилась зарплата россиян, — показатель Новосибирской области оказался ниже среднего по стране.







Специалисты агентства сравнили размеры средних зарплат в разных регионах России в первой половине 2017-го и 2018 годов. За основу исследования они взяли данные Росстата.







Как сообщили аналитики, по итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная зарплата в Новосибирской области достигла 30 076 рублей. Это на 9,5% больше, чем за такой же период прошлого года. С этим показателем Новосибирская область занимает 61-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике заработной платы.







В целом по России средняя зарплата увеличилась на 11,2% по сравнению с показателем годовой давности — по итогам первой половины 2018 года среднестатистический россиянин зарабатывал 42 555 рублей в месяц. «Темпы роста заработной платы были самыми высокими за последние пять лет, притом что инфляция была рекордно низкой», — отмечают авторы исследования.





По их данным, суммы средних заработков увеличились за год во всех регионах России.





«Среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла в Республике Ингушетия — на 15,4% — и в Кемеровской области — на 15,2%. Еще у трёх регионов темпы роста заработной платы превысили 14%. Это Республика Калмыкия (+14,3%), Забайкальский край (+14,2%) и Омская область (+14,1%). Всего же общероссийские темпы роста заработных плат были превышены в 25 регионах РФ и в трёх темпы роста находились на общероссийском уровне», — подсчитали в агентстве РИА Рейтинг.







Последнее место по росту зарплат заняла Республика Марий Эл: средний заработок её жителей за год увеличился всего на 6,9%.







Ранее аналитики выяснили, сколько бензина АИ-92 сможет купить среднестатистический житель Новосибирской области, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. Результаты оказались неутешительными.

