Университету понадобился дрон за 1,5 миллиона для поиска полезных ископаемых
Новосибирский государственный университет заказал себе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) за 1 миллион 430 тысяч рублей.
«Закупаемый БПЛА будет использован в рамках выполнения государственных заданий (научно-исследовательских работ по теме "Создание аэрогеофизического гамма-спектрометрического комплекса для мониторинга окружающей среды, геологической съемки Земли" и др.), выполняемых НГУ,
а также опытных и прикладных работ по поиску и разведке месторождений полезных ископаемых,
а также инженерных объектов, выполняемых лабораторией геофизических методов разведки геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета»,
— рассказали в пресс-службе НГУ в ответ на запрос НГС.
Беспилотник заказали с такими техническими характеристиками, которые важны для точности магнитометрических измерений. Учитывались, например, грузоподъёмность, длительность непрерывного полёта для проведения съёмок, точность построения маршрута полёта, устойчивость аппарата к резким ветровым нагрузкам.
В частности, в документах на сайте госзакупок отмечается, что размер беспилотника в рабочем состоянии не должен превышать 110x110x45 см, а вес — 8 кг. Он должен уметь взлетать на высоту не ниже 3 тысяч метров и работать при ветре до 10 м/с. Время полёта должно составлять не менее получаса. Беспилотник будет частью магнитометрического комплекса, который будет проводить магнитные съёмки.
Начальная цена — 1 миллион 430 тысяч рублей. «Стоимость оборудования определяется совокупностью указанных факторов и не превышает рыночные предложения по стоимости промышленных моделей БПЛА, предлагаемые российскими и мировыми производителями», — добавили в пресс-службе
В конце августа Новосибирский государственный университет объявил о закупке суперкомпьютера стоимостью 9,9 миллиона.
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Елена Громкова
Фото пресс-службы СРЦ МЧС России