Университету понадобился дрон за 1,5 миллиона для поиска полезных ископаемых

Университет решил потратить на квадрокоптер почти 1,5 миллиона рублей
Университет решил потратить на квадрокоптер почти 1,5 миллиона рублей


Новосибирский государственный университет заказал себе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) за 1 миллион 430 тысяч рублей.


«Закупаемый БПЛА будет использован в рамках выполнения государственных заданий (научно-исследовательских работ по теме "Создание аэрогеофизического гамма-спектрометрического комплекса для мониторинга окружающей среды, геологической съемки Земли" и др.), выполняемых НГУ, 


а также опытных и прикладных работ по поиску и разведке месторождений полезных ископаемых,


а также инженерных объектов, выполняемых лабораторией геофизических методов разведки геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета», 


— рассказали в пресс-службе НГУ в ответ на запрос НГС.


Беспилотник заказали с такими техническими характеристиками, которые важны для точности магнитометрических измерений. Учитывались, например, грузоподъёмность, длительность непрерывного полёта для проведения съёмок, точность построения маршрута полёта, устойчивость аппарата к резким ветровым нагрузкам.


В частности, в документах на сайте госзакупок отмечается, что размер беспилотника в рабочем состоянии не должен превышать 110x110x45 см, а вес — 8 кг. Он должен уметь взлетать на высоту не ниже 3 тысяч метров и работать при ветре до 10 м/с. Время полёта должно составлять не менее получаса. Беспилотник будет частью магнитометрического комплекса, который будет проводить магнитные съёмки.


Начальная цена — 1 миллион 430 тысяч рублей. «Стоимость оборудования определяется совокупностью указанных факторов и не превышает рыночные предложения по стоимости промышленных моделей БПЛА, предлагаемые российскими и мировыми производителями», — добавили в пресс-службе


В конце августа Новосибирский государственный университет объявил о закупке суперкомпьютера стоимостью 9,9 миллиона.

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