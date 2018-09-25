В здании полиции Советского района нашли труп полицейского
В отделе полиции
«На место происшествия выехали руководители ГУ МВД России по Новосибирской области и сотрудники Управления по работе с личным составом, — сообщили в ведомстве. — В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего».
В ведомстве уточнили, что тело полицейского найдено сегодня около 14:00.
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Алёна Истомина
Скриншот yandex.ru/maps