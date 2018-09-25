В здании полиции Советского района нашли труп полицейского

Мужчину обнаружили мёртвым в служебном кабинете
Мужчину обнаружили мёртвым в служебном кабинете

В отделе полиции № 10 «Советский» обнаружили сотрудника полиции мёртвым в служебном кабинете. Полицейский был в форменной одежде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО сегодня, 25 сентября. 


«На место происшествия выехали руководители ГУ МВД России по Новосибирской области и сотрудники Управления по работе с личным составом, — сообщили в ведомстве. — В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего». 


В ведомстве уточнили, что тело полицейского найдено сегодня около 14:00. 


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