Теперь без ям: в переулке с историческими домами на Богдашке появится ровный асфальт

По всей длине переулка раньше были огромные ямы
По всей длине переулка раньше были огромные ямы

В 1-м Краснодонском переулке в Калининском районе Новосибирска рядом с известным домом с надписью «Алиса» впервые за 8 лет уложат новый асфальт.


«Дело в том, что проезд как бы маленький, небольшой, город старается ремонтировать какие-то большие дороги, поэтому в планах его не стояло. Но я привёз на место туда нашего [первого] вице-мэра — Сафиулина Данияра <…> Я привозил дворы "Алиса" и "Гулливер" показывать — мы придумываем, как их отремонтировать, — а заодно и показал эту ужасную улицу. Он ужаснулся и сказал: "Давайте внепланово в этом году на экономию от проведённых тендеров её сделаем"», — рассказал корреспонденту НГС депутат городского совета Дмитрий Прибаловец, представляющий округ в Калининском районе.


Жилой дом с надписью «Алиса» входит в комплекс жилых построек «Красная горка»
Жилой дом с надписью «Алиса» входит в комплекс жилых построек «Красная горка»


По словам депутата, к ремонту улицы приступили только вчера — сняли старый слой асфальта. Сегодня здесь планировали уже уложить новый асфальт, но помешала погода — работы продолжатся завтра.


«Дело в том, что с утра был дождь сильный, и решили сегодня в дождь его не класть. Завтра они асфальтировать будут, если погода позволит», — объяснил Дмитрий Прибаловец.


Дорожники сняли старый асфальт, но новый им мешает положить погода
Дорожники сняли старый асфальт, но новый им мешает положить погода


Депутат добавил, что это не последнее ближайшее изменение, которое произойдет в 1-м Краснодонском переулке, — в следующем году там планируют обустроить тротуары.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ремонт дороги на 1-м Краснодонском переулке.


Все лето в Новосибирске шли дорожные работы по программе «Безопасные и качественные дороги» — в начале сентября мэрия города объявила о датах окончания ремонта.


Справка: Жилой дом и двор «Алиса» 1947 года постройки находятся по адресу 1-й Краснодонский переулок, 9 в Калининском районе Новосибирска. Дом входит в комплекс жилых построек «Красная горка», которые признаны важными объектами городской среды. Оформление дома и двора сделано мастерской новосибирского архитектора Геннадия Арбатского.

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