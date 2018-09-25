Теперь без ям: в переулке с историческими домами на Богдашке появится ровный асфальт

По всей длине переулка раньше были огромные ямы

В 1-м Краснодонском переулке в Калининском районе Новосибирска рядом с известным домом с надписью «Алиса» впервые за 8 лет уложат новый асфальт.







«Дело в том, что проезд как бы маленький, небольшой, город старается ремонтировать какие-то большие дороги, поэтому в планах его не стояло. Но я привёз на место туда нашего [первого] вице-мэра — Сафиулина Данияра <…> Я привозил дворы "Алиса" и "Гулливер" показывать — мы придумываем, как их отремонтировать, — а заодно и показал эту ужасную улицу. Он ужаснулся и сказал: "Давайте внепланово в этом году на экономию от проведённых тендеров её сделаем"», — рассказал корреспонденту НГС депутат городского совета Дмитрий Прибаловец, представляющий округ в Калининском районе.







Жилой дом с надписью «Алиса» входит в комплекс жилых построек «Красная горка»





По словам депутата, к ремонту улицы приступили только вчера — сняли старый слой асфальта. Сегодня здесь планировали уже уложить новый асфальт, но помешала погода — работы продолжатся завтра.







«Дело в том, что с утра был дождь сильный, и решили сегодня в дождь его не класть. Завтра они асфальтировать будут, если погода позволит», — объяснил Дмитрий Прибаловец.







Дорожники сняли старый асфальт, но новый им мешает положить погода





Депутат добавил, что это не последнее ближайшее изменение, которое произойдет в 1-м Краснодонском переулке, — в следующем году там планируют обустроить тротуары.







Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ремонт дороги на 1-м Краснодонском переулке.







Все лето в Новосибирске шли дорожные работы по программе «Безопасные и качественные дороги» — в начале сентября мэрия города объявила о датах окончания ремонта.





Справка: Жилой дом и двор «Алиса» 1947 года постройки находятся по адресу 1-й Краснодонский переулок, 9 в Калининском районе Новосибирска. Дом входит в комплекс жилых построек «Красная горка», которые признаны важными объектами городской среды. Оформление дома и двора сделано мастерской новосибирского архитектора Геннадия Арбатского.