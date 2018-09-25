Таксист получил 10 лет за смерть пьяного пассажира под колёсами машины

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы таксиста, который задавил своего пьяного пассажира
Суд приговорил к 10 годам лишения свободы таксиста, который задавил своего пьяного пассажира

Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня, 25 сентября, вынес приговор по делу 53-летнего таксиста Виталия Ч., который в 2016 году задавил одного из пьяных пассажиров. О приговоре НГС сообщил адвокат осуждённого Павел Быковский.


«Суд умолчал о месте ДТП, которое было сразу зафиксировано сотрудниками полиции на схеме в протоколе осмотра, и взял за основу место столкновения, которое указали свидетели через полгода. На этом основании [суд] признал виновным [водителя]. Мы, конечно, будем подавать кассацию», — пояснил адвокат Быковский.


Ранее НГС рассказывал, что водитель такси Виталий Ч. пытался спастись от пьяных молодых пассажиров, которые полезли в драку, и случайно задавил одного из них. Такой же версии изначально придерживалось и следствие. Однако через полгода следствие на основании показаний новых свидетелей решило, что таксист задавил пассажира намеренно.


Случаев нападения на таксистов в последнее время стало действительно больше: неделю назад двое мужчин, сев в такси возле клуба «Чарли», стали душить водителя, бить его по лицу и требовать деньги

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