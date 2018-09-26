Новосибирский художник написал картину о дуэли Навального и Золотова
Новосибирец Константин Ерёменко написал картину о дуэли оппозиционного политика Алексея Навального и директора Росгвардии Виктора Золотова — главнокомандующий войсками национальной гвардии в начале сентября записал видеоролик, в котором обвинил активиста в клевете и вызвал его на поединок.
Фотографию ещё не законченной картины художник Константин Ерёменко выложил в Facebook. В разговоре с корреспондентом НГС Константин Ерёменко подчеркнул, что симпатии к Навальному не испытывает, но считает, что оппозиционер победит.
«Это абсолютная сатира, без симпатии. Я сейчас работаю над серией иллюстраций к нынешним новостям. Творится такое, что просто невозможно проигнорировать», — пояснил Ерёменко. Дорисовать картину художник рассчитывает уже сегодня, 26 сентября.
Константин Ерёменко — не единственный художник в городе, который изображает необычные сюжеты. Проект Underground Siberia выпускает открытки, на которых Новосибирск захватывают обезьяны и зомби, а у аэропорта гуляет Мастер Чиф.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Константином Ерёменко