Работодателей накажут за увольнение в предпенсионном возрасте — эксперт объяснил, почему это плохо

Закон о новом виде уголовной ответственности может обернуться сложностями для новосибирцев уже старше 40 лет, предупреждает новосибирский эксперт





Сегодня, 25 сентября, Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ в приёме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.





«По новому закону отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста будут наказываться штрафом на сумму до 200 тысяч рублей. Также могут быть назначены обязательные работы до 360 часов. Согласно изменениям в Уголовный кодекс, под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет до выхода на пенсию», — передаёт «Российская газета».





Теперь законопроект должны будут рассмотреть в Совете Федерации, а после его должен будет подписать президент Владимир Путин.





НГС обратился за комментарием по законопроекту к главе Федерации профсоюзов Новосибирской области, депутату областного Заксобрания Александру Козлову.





«Это не будет работать, по простой причине: у нас слишком много законов, которые наказывают, и мало законов, которые стимулируют. Пример приведу очень простой: у нас существует уголовная ответственность, если злостно не выдаётся зарплата, — и где вы видели посадки в тюрьму? Я вам могу сказать, поскольку я слежу за этим делом, — единицы по России», — прокомментировал Александр Козлов.





Он также предположил, к чему приведёт принятие закона.





«Тогда будут работодатели, знаете, что делать? Не брать на работу заранее», — отметил Козлов, добавив, что с трудностями могут столкнуться соискатели уже в возрасте 40–45 лет.





Сейчас в России пенсионный возраст для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет. Рассмотреть пенсионную реформу во втором чтении Госдума РФ должна на этой неделе. НГС подсчитал, что, если её примут, среднестатистический новосибирец успеет пожить на пенсии всего год.





Ещё до окончательного принятия пенсионной реформы новосибирские депутаты задумались о сохранении городских и областных частей льгот для пенсионеров. Предполагается, что такую помощь будут получать люди, ещё не вышедшие на пенсию: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60.