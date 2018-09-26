Зима всё ближе: в Новосибирск идёт волна прохлады с дождями
Синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни: до конца рабочей недели новосибирцев ждёт тёплая и сухая погода, но в выходные могут начаться дожди.
«В Новосибирске в ближайшие трое суток сохранится погода без осадков. Ветер юго-западный и западный 3–8 метров в секунду», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, сегодня днём в городе ожидается
По предварительной информации, в выходные погода может испортиться: в город придут дожди и похолодание.
На середину сентября приходится пик миграции птиц на юг: Новосибирск покинули скворцы, дрозды и осоеды. Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в октябре. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова