Зима всё ближе: в Новосибирск идёт волна прохлады с дождями

Сегодня днём температура в Новосибирске поднимется до +19 градусов
Сегодня днём температура в Новосибирске поднимется до +19 градусов

Синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни: до конца рабочей недели новосибирцев ждёт тёплая и сухая погода, но в выходные могут начаться дожди.


«В Новосибирске в ближайшие трое суток сохранится погода без осадков. Ветер юго-западный и западный 3–8 метров в секунду», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, сегодня днём в городе ожидается +17…+19 градусов. В последующие двое суток, 27 и 28 сентября, ночная температура будет держаться на уровне +7…+9 градусов, днём воздух будет прогреваться до +18…+20.


По предварительной информации, в выходные погода может испортиться: в город придут дожди и похолодание.


На середину сентября приходится пик миграции птиц на юг: Новосибирск покинули скворцы, дрозды и осоеды. Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в октябре. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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