Над проездом Энергетиков оборвались провода — машины встали в пробку

По информации аваркомов, это не троллейбусные провода — троллейбусы в это время двигались
По информации аваркомов, это не троллейбусные провода — троллейбусы в это время двигались


Днём 25 сентября над проездом Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска оборвались провода — пробка из-за этого растянулась на два километра.


«Площадь Энергетиков, перед путепроводом в сторону площади Труда обрыв проводов», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Автомобили из-за случившегося вынуждены объезжать крайнюю левую сторону.


Пробка растянулась от площади Труда до остановки «Лесоперевалка»
Пробка растянулась от площади Труда до остановки «Лесоперевалка»


Из-за обрыва проводов машины теснятся в два ряда
Из-за обрыва проводов машины теснятся в два ряда


Провода оборвались рядом с путепроводом на пути в сторону площади Труда
Провода оборвались рядом с путепроводом на пути в сторону площади Труда


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