Над проездом Энергетиков оборвались провода — машины встали в пробку
Днём 25 сентября над проездом Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска оборвались провода — пробка из-за этого растянулась на два километра.
«Площадь Энергетиков, перед путепроводом в сторону площади Труда обрыв проводов», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Автомобили из-за случившегося вынуждены объезжать крайнюю левую сторону.
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Елена Громкова
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»
Скриншот yandex.ru/maps