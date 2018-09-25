В Новосибирск идёт новый грипп — сингапурский и колорадский

Врачи подчёркивают, что лучший способ не заболеть гриппом — поставить вакцину в поликлинике

Инфекционисты ожидают, что в этом году жители Новосибирской области могут столкнуться с новыми штаммами гриппа — вирусами из Сингапура и Колорадо. По мнению врачей, самый эффективный способ избежать болезни — сделать прививку.







В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация против гриппа — врачи планируют поставить бесплатные вакцины более 1,4 миллиона жителей. Как рассказала главный инфекционист региона, главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, по информации на 26 сентября, вакцины поставили 25% взрослых жителей и 20% детей.







Какие виды гриппа грозят новосибирцам?







Из гриппа A врачи ожидают такие штаммы гриппа, как H1N1 («все мы его знаем как свиной») и H3N2 — новый сингапурский вирус. Из вирусов типов B — новый «Колорадо» и «Ямагата», который был и в прошлом году. Лариса Позднякова объяснила, что новые типы гриппа имеют такие названия по месту, где их расшифровали учёные.







Пациент вряд ли отличит, каким именно видом гриппа он заболел, это могут сказать только врачи после специальных исследований.







«Дело всё в том, что клинические проявления — они одинаковы при любых вирусах гриппа, не важно, какой разновидностью вируса он будет вызываться, B или A», — отметила инфекционист. Врач добавила, что грипп может протекать и в лёгкой форме, например, у вакцинированного человека, и он вообще может не понять, что заболел именно гриппом. Хотя в большинстве случаев этот вирус переносится тяжело.







Этой осенью случаи заболевания гриппом у жителей Новосибирской области ещё не зарегистрированы.







Что спасёт от гриппа?







Медики категоричны: самым эффективным методом считается вакцина. В прошлом году врачи привили за счёт бюджета 43% жителей Новосибирской области, и им удалось сдержать эпидемию, более того, не было ни одного летального случая от гриппа, подчеркнула инфекционист. В этом году вакцины поставят 52% жителей.







Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова говорит, что пациент не сможет распознать сам, каким видом гриппа заболел, — это смогут сказать только врачи





Вакцину можно поставить в поликлиниках по месту жительства — бесплатные прививки (за счёт бюджета) обязательно достанутся детям, людям старше 60 лет, пациентам на диспансерном учёте, а также медицинским работникам. Бесплатные вакцины могут достаться и взрослым, работающим людям — если такие останутся в поликлиниках. Также прививки делают и в частных клиниках, но за них придётся платить из своего кармана.







Когда делать прививку?







Сейчас. Массовая вакцинация идёт как минимум до 1 ноября (первые случаи гриппа фиксируют обычно в конце осени).







«Надо понимать, что, безусловно, вакцинация проводится в период здоровья человека, ребёнка. Поэтому если у ребёнка в настоящий момент есть обострения хронических заболеваний или проявление острых респираторных инфекций, то вакцинация противопоказана <…> И, как правило, рекомендуется через 2 недели после того, как человек поправился», — объяснила главный инфекционист.







Вакцина спасёт и от новых штаммов гриппа?







Да, она адаптирована ко всем видам гриппа, рассказала Лариса Позднякова. Самые распространённые — это вирусы типа A и B, но они постоянно мутируют, поэтому состав вакцины меняется каждый год, это предотвращает развитие новых видов болезни.







Вакцины ставят в специальных кабинетах поликлиник — а чтобы сделать прививку, нужно сначала посетить терапевта





Можно ли установить экспресс-точки по всему городу, где врачи бы делали всем прививки?







«Это не просто пришли — закапали нос. Это всё-таки медицинская манипуляция, которая требует соответствующих условий для проведения этой вакцинации, хранения этих препаратов, санитарно-эпидемиологического режима», — отметила главврач инфекционной больницы. Она добавила, что и в поликлиниках должен быть отдельный вакцинальный кабинет для проведения этой процедуры.







«В момент проведения вакцинации в первые сутки рекомендуется не мочить место прививки, может быть местная реакция в виде покраснений и гиперемии — как горячее на ощупь», — посоветовала врач.







По словам Ларисы Поздняковой, перед тем как поставить вакцину, человек посещает врача-терапевта или педиатра, который должен дать заключение о том, что противопоказаний для вакцинации у него нет.







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