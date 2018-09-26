Все цены в долларах: опубликовано уникальное видео из первого в Новосибирске супермаркета

Супермаркет открылся в 1993 году в здании треста «Сибакадемстрой» на улице Мусы Джалиля, 11
Супермаркет открылся в 1993 году в здании треста «Сибакадемстрой» на улице Мусы Джалиля, 11


Видеозапись с церемонии открытия первого новосибирского супермаркета SuperValu в Академгородке в 1993 году выложена на сервисе YouTube. Запись сделал американский предприниматель Эрик Шогрен, который раньше считал, что видео утеряно.


Жители Академгородка ходили в новый магазин не столько за покупками, сколько просто так — на экскурсию 
Жители Академгородка ходили в новый магазин не столько за покупками, сколько просто так — на экскурсию 


Смонтированный ролик продолжительностью 1 час 20 минут выложен на YouTube пользователем tlodmasterMK 20 августа этого года. На момент публикации у него было менее 60 просмотров. На нём показана церемония открытия супермаркета SuperValu в Академгородке в 1993 году. 


Магазин располагался на втором этаже в здании на Мусы Джалиля, 11 и был первым в Новосибирске частным супермаркетом. Это был второй проект американского предпринимателя Эрика Шогрена. Видео, вошедшее в этот любительский фильм, снято им лично.



Практически все товары в магазины были импортными, на упаковках не было даже обязательного сегодня сопроводительного текста на русском, вспоминает Эрик Шогрен. Из-за этого у покупателей периодически возникали претензии, поскольку они просто не знали, как использовать тот или иной продукт. Например, содержимое банок с консервированными супами, которые нужно только разогреть, порой воспринимали как концентрат и разбавляли водой.


Цены на товары были указаны в долларах
Цены на товары были указаны в долларах


Цены были указаны в долларах, а оплата принималась в рублях по курсу, который мог измениться в течение дня. Так, на момент съемки за один доллар давали 1388 рублей 89 копеек. Продукты стоили дорого даже по меркам США, поскольку в их стоимость включалась доставка в Россию. Огромных по тогдашним меркам денег стоило и оборудование. Так, в SuperValu были установлены первые в Новосибирске лазерные сканеры для считывания штрих-кодов.


«Они были, по-моему, из Швейцарии и стоили безумно дорого. И когда наши знакомые инженеры-электронщики в Академгородке посмотрели на них, то сказали, что могли бы сделать не хуже, но раз в 10 дешевле», — говорит Шогрен.


Курс доллара к рублю мог поменяться в любой момент 
Курс доллара к рублю мог поменяться в любой момент 


Магазин закрылся, проработав меньше 2 лет. Главной проблемой стало несоответствие покупательной способности новосибирцев ценам, которые предлагало предприятие. Следующим проектом Шогрена, который он запустил вместе с российскими партнерами, стал первый в городе фастфуд New York Pizza, открывшийся на улице Димитрова, 4. Заведение имело большой успех и дало старт сразу нескольким крупным компаниям в нише общественного питания. В конце 1990-х российские партнёры поделили бизнес с Шогреном и начали работать самостоятельно. Из этого предприятия позднее вышел холдинг «Ресторатор» (сейчас развивает сети «Перчини», People's, «Чучвара» и т. д.).


В июле НГС писал о двоих новосибирцах, которые спасают старые киноплёнки: ищут редкие кадры по архивам, а иногда находят целые сокровища в мусорках Академгородка.

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