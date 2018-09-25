Двое рыбаков поймали 14 стерлядей у Заельцовского бора и получили за это срок

Чтобы выловить рыбу из Оби, браконьеры использовали запрещённый 65-метровый самолов. Фото из архива НГС

В Новосибирске завершился суд над двумя мужчинами, которые попались на незаконной рыбалке: они выловили в Оби редких рыб при помощи запрещённой снасти.







На скамье подсудимых оказались Владимир Мареич и Евгений Суворов. Их обвиняли в «незаконной добыче водных биологических ресурсов» (ч. 3 ст. 256 УК РФ), сообщили в Заельцовском районном суде.







«Используя лодку "Казанка" с подвесным лодочным двигателем <…> и запрещённое орудие лова — самоловно-крючковую снасть "Самолов" длиной 65 метров с количеством крючков 178 штук, в период с 15 по 17 июля 2018 года в акватории реки Обь на территории Заельцовского района Новосибирска незаконно добыли способом массового истребления водных биологических ресурсов рыбу ценного вида третьей категории, занесённую в Красную книгу Новосибирской области: стерлядь в количестве 14 экземпляров, а также судак в количестве 1 экземпляр», — описывается преступление на сайте суда.







В суде пояснили, что 17 июля полицейские задержали Мареича и Суворова и забрали у них пойманную рыбу. Ещё до того как уголовное дело ушло в суд, рыбаки полностью признали свою вину и возместили ущерб.







Как следует из постановления Правительства РФ от 26 сентября 2000 года «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам», за каждую стерлядь рыбаки должны были заплатить 420 рублей, а за судака — 250 рублей.







В суде браконьеры согласились с предъявленным обвинением. Судья рассмотрел их уголовное дело в особом порядке и приговорил каждого из рыбаков к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, у Евгения Суворова конфискуют лодку и мотор к ней, сообщили в Заельцовском районном суде.







Приговор в законную силу пока не вступил.







На прошлой неделе НГС рассказывал о новосибирском рыбаке Андрее Сергееве, который поймал в Обском море рыбу весом 14,2 килограмма — такой улов он называет личным рекордом.

