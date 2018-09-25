На аллее Красного проспекта посадили 125 рябин

Рябиновую аллею высадили в честь 125-летия Новосибирска
Рябиновую аллею высадили в честь 125-летия Новосибирска


Днём 25 сентября на перекрёстке улицы Достоевского с Красным проспектом высадили 125 рябин — деревья в центре Новосибирска появились в рамках экологической акции «Аллея на Красном проспекте».


Организатором экологической акции стала СГК
Организатором экологической акции стала СГК


В акции к 125-летию Новосибирска участвовали сотрудники СГК, включая директора новосибирского филиала компании Андрея Колмакова, а также представители городских властей, в частности заместитель председателя горсовета Ренат Сулейманов.


Аллея появилась на участке Красного проспекта между улицами Писарева и Достоевского
Аллея появилась на участке Красного проспекта между улицами Писарева и Достоевского


В прошлом году в сквере у оперного театра (НОВАТ) гости фестиваля Вероники Джиоевой посадили липовую аллею — одно из деревьев появилось в память о дирижёре Арнольде Каце. 


Саженцы пока молодые 
Саженцы пока молодые 


Этим летом мэрия показала проекты преображения центра города: он должен превратиться в большую и благоустроенную пешеходную зону, по которой можно будет прогуляться от проспекта Димитрова до набережной. Проект вместе с московскими специалистами разработали новосибирские архитекторы, а часть денег на него выделят из федерального бюджета. 

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