Пешком дойдёт: кондуктор высадил из автобуса 8-летнего мальчика без денег

Школьника высадили из-за того, что тот не смог заплатить за проезд
Школьника высадили из-за того, что тот не смог заплатить за проезд

Кондуктор новосибирского автобуса № 6 высадил 8-летнего школьника, который забыл дома свою транспортную карту, а с собой денег на билет у него не было.


Плачущего ребёнка на остановке «Седова» заметил общественник Ростислав Антонов. Он сообщил корреспонденту НГС, что обратил внимание на ребёнка, когда проезжал мимо остановки в минувшее воскресенье, 23 сентября. 


«Просто ехал на машине мимо, у остановки стоял мальчик, лет 8. Плакал. Попытались разобраться в чём дело: он сказал, что его высадили из автобуса, потому что он забыл проездной, а с собой у него было всего 10 рублей», — рассказал Ростислав Антонов.


По словам Антонова, он довёз ребёнка до его дома — на улице Амбулаторной, и застал на остановке тот самый автобус, из которого высадили ребёнка. «Он [мальчик] сказал мне, что, да, это тот автобус, из которого меня высадили. А если бы на улице зима была? Или что-то случилось, то кто бы за это отвечал?» — недоумевает общественник.


Расстояние от остановки «Седова» до «Амбулаторной» составляет 4,6 километра. Пешком этот путь можно пройти почти за час
Расстояние от остановки «Седова» до «Амбулаторной» составляет 4,6 километра. Пешком этот путь можно пройти почти за час


Антонов сообщил, что подал жалобу в прокуратуру города Новосибирска — он считает, что кондуктора можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».


Как сообщил корреспонденту НГС заместитель директора компании-перевозчика «Белмарс–2005» Виктор Якунин, перевозчик уже начал проверку этого нарушения.


«Сегодня вызвали водителя, он написал объяснительную. Сегодня вечером снимем видео с автобуса и завтра, на комиссии, будем разбираться, что произошло. Кондуктор сегодня работает, будет свободен завтра — и завтра он уже будет писать объяснительную», — пояснил он.


В Новосибирске периодически детей высаживают из автобусов. Схожий случай произошёл в середине февраля прошлого года — кондуктор новосибирского автобуса № 30 высадил 8-летнюю школьницу, у которой для оплаты проезда не хватило денег на транспортной карте.

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