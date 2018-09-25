Пешком дойдёт: кондуктор высадил из автобуса 8-летнего мальчика без денег

Школьника высадили из-за того, что тот не смог заплатить за проезд

Кондуктор новосибирского автобуса № 6 высадил 8-летнего школьника, который забыл дома свою транспортную карту, а с собой денег на билет у него не было.







Плачущего ребёнка на остановке «Седова» заметил общественник Ростислав Антонов. Он сообщил корреспонденту НГС, что обратил внимание на ребёнка, когда проезжал мимо остановки в минувшее воскресенье, 23 сентября.





«Просто ехал на машине мимо, у остановки стоял мальчик, лет 8. Плакал. Попытались разобраться в чём дело: он сказал, что его высадили из автобуса, потому что он забыл проездной, а с собой у него было всего 10 рублей», — рассказал Ростислав Антонов.





По словам Антонова, он довёз ребёнка до его дома — на улице Амбулаторной, и застал на остановке тот самый автобус, из которого высадили ребёнка. «Он [мальчик] сказал мне, что, да, это тот автобус, из которого меня высадили. А если бы на улице зима была? Или что-то случилось, то кто бы за это отвечал?» — недоумевает общественник.





Расстояние от остановки «Седова» до «Амбулаторной» составляет 4,6 километра. Пешком этот путь можно пройти почти за час





Антонов сообщил, что подал жалобу в прокуратуру города Новосибирска — он считает, что кондуктора можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».





Как сообщил корреспонденту НГС заместитель директора компании-перевозчика «Белмарс–2005» Виктор Якунин, перевозчик уже начал проверку этого нарушения.





«Сегодня вызвали водителя, он написал объяснительную. Сегодня вечером снимем видео с автобуса и завтра, на комиссии, будем разбираться, что произошло. Кондуктор сегодня работает, будет свободен завтра — и завтра он уже будет писать объяснительную», — пояснил он.



