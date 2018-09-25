Сибирячки в платьях устроили танцы рядом с городскими достопримечательностями

На съёмки клипа у танцоров ушло три дня
На съёмки клипа у танцоров ушло три дня

Ученики и преподаватели новосибирской школы танцев Swing Time сняли клип с чарльстоном на фоне Технопарка, НГУ, набережной и других городских достопримечательностей.


Этим роликом новосибирцы поддержали международную акцию «I charleston the world».


«Этот проект — он достаточно давно уже существует. Его начали французские танцоры. Они начали снимать танец чарльстон — это танец, который в 20-е годы танцевали в прошлом веке. Они начали танцевать его в разных городах, <…> куда их звали преподавать. А потом, через некоторое время, проект приобрёл немножко другие масштабы, и уже ребята, которые в этих городах живут, стали снимать такие ролики со своими танцорами, уже показывая, что у них в городах тоже есть такое движение танцевальное весёлое, и в то же время показывая городские достопримечательности, какие города красивые», — рассказала руководитель студии Swing Time, режиссёр и хореограф клипа Татьяна Якубовская.


По её словам, в съёмках ролика приняли участие около 30 учеников танцевальной студии. Кроме них в клипе снялись новосибирцы, принимавшие участие в открытом мастер-классе по чарльстону, а в финальные кадры попали туристы из Китайской народной республики.


Увлечённые танцами новосибирцы сняли клип в поддержку международной акции для любителей чарльстона


Татьяна Якубовская уточнила, что съёмки клипа не заняли много времени. «В общей сложности потратили на это, наверное, три дня <…> в течение двух недель. Больше времени, конечно, монтаж занял, потому что материала много было отснято, нужно было выбрать», — сообщила руководитель студии.


Ссылку на ролик танцоры отправили на сайт проекта «I charleston the world», и авторы сайта добавили клип на карту городов, которые присоединились к акции. Судя по карте с официальной страницы проекта, танец особенно популярен в Европе, но есть и поклонники в США, Австралии, Бразилии и ЮАР.



Также недавно новосибирская группа «На абордаж!», исполняющая тяжёлый рок, выпустила первый профессиональный клип на песню «Благослови меня на битву». Для съёмок ролика лидер и вокалист группы Евгений Пинигин два месяца учился фехтованию.

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