К вечному долгострою на площади Маркса пригнали строительную технику

Техника начала собирать башенный кран





К зданию недостроенной гостиницы «Турист» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска пригнали строительную технику — она уже приступила к работам.







Фотокорреспондент НГС запечатлел на месте небольшой кран и остов будущего башенного крана, который ещё не собран. Также у угла здания появилась длинная труба подвесного строительного мусоропровода.





Первые работы начались ещё в начале сентября — каркас избавляли от старых и ненужных материалов, заделывали трещины и вывозили с нижних этажей мусор.





У одного из углов здания появился подвесной строительный мусоропровод





«Мы приступили к устранению дефектов, выявленных при обследовании в высотном блоке. Какие-то [конструкции] восстанавливать, какие-то — усилить, — рассказывал ранее НГС директор компании «Турсиб», которой принадлежит здание, Пётр Разганяев. — Например, на верхнем этаже пришла в негодность выполненная в советское ещё время утепленная кровля. Там был утеплитель насыпан, сделана гидроизоляция. Сейчас будем демонтировать, это почти 540 кубов разного мусора, который находится там наверху, — испорченного утеплителя и так далее».





Судьба долгостроя на площади Маркса оставалась туманной десятилетиями. Год назад мэр говорил, что здание нужно сносить, так как оно портит вид города. А в начале лета появился инвестор, который решил оживить замершее на годы здание и превратить его в современный отель.







В начале сентября НГС узнал, что сейчас происходит в гостинице, куда переносят выезд и кто займёт первые этажи обновлённого здания.