Космонавты в небе: над вечерним Новосибирском промчится МКС

Вид на восход солнца с МКС. Фото космонавта Фёдора Юрчихина
Вид на восход солнца с МКС. Фото космонавта Фёдора Юрчихина


Над Новосибирском начался сезон вечерних наблюдений за полётами Международной космической станции (МКС).


«В период прохождений каждый день МКС один или два раза пролетает в видимости Новосибирска и за несколько минут быстро пересекает небо. То есть просто выйти вечером в любой момент и увидеть МКС — это сложно, надо специально подстраиваться под указанные нами в календаре периоды», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


По информации планетария, в ближайшие дни увидеть МКС можно будет увидеть в следующее время:


25 сентября 21:24–21:28, юго-запад, высота над горизонтом — 26°;


26 сентября 20:32–20:38, юго-восток, 24°;


26 сентября 22:08–22:11, юго-запад, 17°;


27 сентября 21:16–21:21, юг, 40°;


28 сентября 20:25–20:30, юг, 34°;


28 сентября 22:01–22:04, запад, 22°;


29 сентября 21:09–21:14, юг, 46°;


30 сентября 20:17–20:24, юг, 43°;


30 сентября 21:53–21:57, запад, 23°;


1 октября 21:02–21:07, юг, 45.


Это фото МКС было сделано в марте 2018 года. Траектория станции — светлый отрезок слева от центра снимка 
Это фото МКС было сделано в марте 2018 года. Траектория станции — светлый отрезок слева от центра снимка 


В целом начавшийся сезон вечерних наблюдений продлится 3 недели. «До 15 октября — вечерние наблюдения, потом до 26 октября перерыв, и с 27 октября до 15 ноября — сезон утренних прохождений над Новосибирском», — рассказал Илья Орлов. 


После этого орбита МКС снова сместится и из Новосибирска, её будет не видно. Также Илья Орлов отметил, что сезоны видимости и невидимости МКС сменяются регулярно.


В марте 2018 года полёт МКС сфотографировала жительница ОбьГЭС Ольга Ильина, а в апреле астрономы новосибирского планетария сфотографировали Международную космическую станцию на фоне диска Солнца.

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