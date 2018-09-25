Животное, а не водоросль: сибирские учёные нашли скелет у древних организмов в Арктике

Учёные нашли сходства у древних организмов и современных простейших
Учёные нашли сходства у древних организмов и современных простейших

Учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН вместе с коллегами из Франции и Великобритании обнаружили скелеты у крупных организмов, которые жили примерно 650–700 миллионов лет назад. 


Об открытии новосибирских учёных сообщило издание «Наука в Сибири». 


Ранее было известно о наличии скелетных остатков только у микроорганизмов, но учёные из новосибирского Академгородка обнаружили скелет у существ палеопасцихнидов размером до 20 сантиметров.

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«Материал мы отбирали в Арктике на Оленёкском поднятии северо-востока Сибирской платформы, где нашли очень большое скопление организмов. Когда мы сделали тонкий срез через палеопасцихниду поперёк камеры, то увидели, что там есть некая стенка, которая сложена материалом более крупнозернистым, чем вмещающие породы», — цитирует издание научного сотрудника лаборатории ИНГГ СО РАН, доктора Лилльского университета Антона Колесникова.


Палеопасцихниды похожи на цепочку шариков и в то время были распространены по всему миру. Долгое время палеопасцихниды считались ископаемыми следами жизнедеятельности: их описывали как следы перемещения животных в поисках еды, как окаменелые цепочки фекалий и как остатки водорослей. Сейчас учёным удалось доказать, что палеопасцихниды — скелетные организмы, и они очень похожи на современных глубоководных одноклеточных ксенофиофор — гигантских простейших.


В начале сентября биолог из Новосибирска написала книгу с комиксами о живучих тихоходках — исследовательница сама нарисовала к ней иллюстрации.

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