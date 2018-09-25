Новосибирец принёс в школу НЛО из тыквы с подсветкой и инопланетян из чеснока

В тыкву вмонтировали синюю подсветку





Новосибирец Денис Крылов вместе со своим сыном-первоклассником Дмитрием сделал из тыквы летающую тарелку с инопланетянами.





Мальчик учится в гимназии № 16 «Французская» в 1-м «Б» классе.





«У нас было задание сделать осенние поделки на тему космоса. Стали думать, что можно сделать на тему космоса — у нас свой огородик, нашли две тыквы подходящего размера. Мы делали таких поделки две: одну Диме, а вторую — у нас был ещё друг его, который тоже захотел. У него задания не было, он просто домой её захотел сделать», — рассказал корреспонденту НГС Денис Крылов.





Для школьной поделки подобрали бронзовую краску — она была дома у Дениса, так как там идёт ремонт. В первый день тыкву покрасил Дима. Когда она высохла, Денис вырезал в ней иллюминаторы, вставил в тыкву подсветку — светодиодную ленту, работающую от батарейки. К подсветке сделали выключатель.





На второй день Дима декорировал тыкву, все украшения для космической тарелки купили в магазине, листья набрали в огороде. Затем мама предложила сделать из чеснока инопланетян, глаза им тоже помогал делать Дима.







«Мы её в школе отдали — у нас была целая экспозиция большая. Она постояла у них день-два, она из овощей — быстро теряет форму. Через день мы её забрали, мы её разобрали, элементы в коробочку сложили. Тыква стоит уже, вся провисла», — отметил Денис.





По его словам, дети в школе, которые видели космическую тарелку, были в восторге от выключателя. «Потому что у всех статичные [поделки], на них просто смотреть, а здесь включаешь — загорается синей подсветкой внутри. Они от этого выключателя весь день отлипнуть не могли», — отметил Денис.





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Крыловы вырезали из тыквы космическую тарелку в середине сентября





Инопланетян из чеснока подсказала сделать мама





Первоклассник Дима принёс на школьную выставку космическую тарелку





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