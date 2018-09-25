Новосибирец принёс в школу НЛО из тыквы с подсветкой и инопланетян из чеснока

В тыкву вмонтировали синюю подсветку
В тыкву вмонтировали синюю подсветку


Новосибирец Денис Крылов вместе со своим сыном-первоклассником Дмитрием сделал из тыквы летающую тарелку с инопланетянами.


Мальчик учится в гимназии № 16 «Французская» в 1-м «Б» классе.


«У нас было задание сделать осенние поделки на тему космоса. Стали думать, что можно сделать на тему космоса — у нас свой огородик, нашли две тыквы подходящего размера. Мы делали таких поделки две: одну Диме, а вторую — у нас был ещё друг его, который тоже захотел. У него задания не было, он просто домой её захотел сделать», — рассказал корреспонденту НГС Денис Крылов.


Для школьной поделки подобрали бронзовую краску — она была дома у Дениса, так как там идёт ремонт. В первый день тыкву покрасил Дима. Когда она высохла, Денис вырезал в ней иллюминаторы, вставил в тыкву подсветку — светодиодную ленту, работающую от батарейки. К подсветке сделали выключатель.


На второй день Дима декорировал тыкву, все украшения для космической тарелки купили в магазине, листья набрали в огороде. Затем мама предложила сделать из чеснока инопланетян, глаза им тоже помогал делать Дима.


«Мы её в школе отдали — у нас была целая экспозиция большая. Она постояла у них день-два, она из овощей — быстро теряет форму. Через день мы её забрали, мы её разобрали, элементы в коробочку сложили. Тыква стоит уже, вся провисла», — отметил Денис.


По его словам, дети в школе, которые видели космическую тарелку, были в восторге от выключателя. «Потому что у всех статичные [поделки], на них просто смотреть, а здесь включаешь — загорается синей подсветкой внутри. Они от этого выключателя весь день отлипнуть не могли», — отметил Денис.


А какие осенние поделки делали вы и ваши дети в этом сентябре? Если у вас есть что нам показать — присылайте ваши фото нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Крыловы вырезали из тыквы космическую тарелку в середине сентября
Крыловы вырезали из тыквы космическую тарелку в середине сентября


Инопланетян из чеснока подсказала сделать мама 
Инопланетян из чеснока подсказала сделать мама 


Первоклассник Дима принёс на школьную выставку космическую тарелку
Первоклассник Дима принёс на школьную выставку космическую тарелку


В начале сентября НГС рассказывал о необычном урожае — семья новосибирского дачника Александра Терещука вырастила на своём участке помидор, вес которого достиг 1 килограмма 400 граммов.

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