Снег не пройдет: городские службы приготовили к зиме пятьсот спецмашин и тепловое копьё

Часть спецтехники привезли в Новосибирск весной

Зимой дороги Новосибирска будут обслуживать 493 спецмашины — часть новой техники власти закупили весной.







В апреле власти закупили 48 единиц новой снегоуборочной техники, на которые потратили почти 346,5 миллиона рублей.







Этой зимой на улицы города впервые выйдет тепловое копьё с пьезоподжигом, которое поможет дорожникам заниматься ямочным ремонтом в зимнее время, и новый лаповый снегопогрузчик.







Кроме того, в этом году на улицы города выедут 10 подметально-уборочных машин на базе грузового самосвала с быстросъёмным кузовом, 6 комбинированных машин с пескоразбрасывателями и щётками, а также компактные подметально-уборочные машины, автогрейдеры, универсальные машины на базе трактора, бульдозеры, мини-погрузчики.







«Покупка новой снегоуборочной техники в 2018 году не планируется», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.







В конце февраля к парковке у мэрии Новосибирска пригнали новую снегоуборочную технику: город купил новые автогрейдеры, самосвалы, фронтальный погрузчик и снегопогрузочную машину.

