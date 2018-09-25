Снег не пройдет: городские службы приготовили к зиме пятьсот спецмашин и тепловое копьё
Зимой дороги Новосибирска будут обслуживать 493 спецмашины — часть новой техники власти закупили весной.
В апреле власти закупили 48 единиц новой снегоуборочной техники, на которые потратили почти 346,5 миллиона рублей.
Этой зимой на улицы города впервые выйдет тепловое копьё с пьезоподжигом, которое поможет дорожникам заниматься ямочным ремонтом в зимнее время, и новый лаповый снегопогрузчик.
Кроме того, в этом году на улицы города выедут 10 подметально-уборочных машин на базе грузового самосвала с быстросъёмным кузовом, 6 комбинированных машин с пескоразбрасывателями и щётками, а также компактные подметально-уборочные машины, автогрейдеры, универсальные машины на базе трактора, бульдозеры, мини-погрузчики.
«Покупка новой снегоуборочной техники в 2018 году не планируется», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.
В конце февраля к парковке у мэрии Новосибирска пригнали новую снегоуборочную технику: город купил новые автогрейдеры, самосвалы, фронтальный погрузчик и снегопогрузочную машину.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова