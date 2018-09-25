Пешеходы в полной безопасности: на Орджоникидзе появилось ограждение в два ряда
На перекрёстке Орджоникидзе и Красного проспекта дорожники построили новое ограждение — при этом старый забор остался на месте. Оба забора стоят у пешеходного перехода от оперного театра к зданию НГУАДИ на Красном проспекте, 38.
Как сообщил корреспонденту НГС председатель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницын, о необычном решении дорожников он узнал от своего знакомого.
«Он проезжал мимо, остановился, сделал фотографию и отправил мне. Согласно ГОСТу эти заборы должны устанавливать на протяжении 50 метров от пешеходного перехода. Почему-то дорожники решили сперва поставить новый забор. Наверное, старый потом просто спилят, а в мэрии кому-то прилетит по шапке», — предположил Алексей Куницын.
Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, когда старый забор будет демонтирован, а также войдёт ли снос старой конструкции в программу «Безопасные и качественные дороги».
18 сентября в центре Новосибирска отремонтировали участок тротуара на Красном проспекте, где на прошлой неделе потрескался новый асфальт.
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Дмитрий Здорников
Фото Андрея Левачева