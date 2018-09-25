Сорвалась с третьего этажа: спасатели сняли женщину с козырька подъезда

Спасатели осмотрели женщину, спустили её с козырька подъезда и передали врачам

В ночь на вторник, 25 сентября, спасатели сняли травмированную женщину с козырька подъезда в Заельцовском районе Новосибирска.







Происшествие случилось около часу ночи на улице Дачной, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).





Как пояснил корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, женщина выпала с третьего этажа. «Она была в алкогольном опьянении. Перелазила из окна на балкон или, наоборот, с балкона в окно. Соответственно, сорвалась и упала», — рассказал Дмитрий Фокин.





По его словам, сообщение об этом происшествии поступило от скорой помощи. Когда спасатели приехали за упавшей женщиной, врачи уже были на месте.





«Обычно врачам запрещено подниматься на какие-либо конструкции. <...> Поэтому наша задача — это осмотр внешний, оказание первой помощи для транспортировки уже до машины скорой медицинской помощи», — отметил руководитель МАСС.







По его словам, спасатели сняли женщину с высоты при помощи снаряжения. «Берутся ковшовые жёсткие носилки, <...> [упавший с высоты человек] укладывается на носилки, увязывается, дальше производится спуск», — пояснил Дмитрий Фокин.





Снятую с козырька 41-летнюю женщину спасатели передали врачам скорой помощи, сообщается в сообществе МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Как уточнил Дмитрий Фокин, женщина травмировала лодыжку. Кроме того, у неё подозрение на травму позвоночника.





В начале сентября спасатели помогли старушке с окровавленным лицом, которая стояла на балконе второго этажа и звала на помощь. Чтобы снять женщину с высоты, они использовали трёхколенную лестницу.