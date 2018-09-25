Загруженный перекрёсток на Красном проспекте остался без светофоров на 7 часов

Водители и пешеходы столкнутся с трудностями на перекрёстке Красного проспекта и улицы Фрунзе





Сегодня, 25 сентября, на семь часов погаснут светофоры на перекрёстке Красного проспекта и улицы Фрунзе в Центральном районе Новосибирска.





Отключение продлится с 10:00 до 17:00. Связано оно с плановыми работами по замене оборудования, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





«Работы проводятся в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Проводится реконструкция светофорного объекта», — пояснили в СМЭУ.





В начале сентября несколько дней подряд не работал светофор у станции метро «Золотая Нива». Тогда в СМЭУ объяснили, что перебой случился из-за дефекта силового кабеля.