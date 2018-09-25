На сгоревшей даче в Октябрьском районе погиб человек

В пожаре погиб человек, который находился в доме

Ночью 25 сентября в Октябрьском районе Новосибирска сгорел частный дом — в огне погиб один человек.







По информации пресс-службы областного МЧС, пожар обнаружили в 00:04 в одном из домов в садовом товариществе «Металлург».





«Пожарные прибыли на место в 00:15. На момент их прибытия горел дачный дом, открытым огнём <…> Открытое горение ликвидировали в 00:29, а полная ликвидация пожара в 2:38. В результате возгорания огнём уничтожена кровля на площади 40 квадратных метров. Произошло частичное обрушение перекрытий кровли», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





По информации пресс-службы ведомства, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при использовании печного отопления.





Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил, что в пожаре погиб человек, находившийся в доме.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО отказались комментировать ситуацию.





Вечером 20 сентября в Октябрьском районе загорелся частный дом — спасатели вынесли из огня мужчину без признаков жизни и откачали его.

