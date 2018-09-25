На сгоревшей даче в Октябрьском районе погиб человек

В пожаре погиб человек, который находился в доме
В пожаре погиб человек, который находился в доме

Ночью 25 сентября в Октябрьском районе Новосибирска сгорел частный дом — в огне погиб один человек.


По информации пресс-службы областного МЧС, пожар обнаружили в 00:04 в одном из домов в садовом товариществе «Металлург».


«Пожарные прибыли на место в 00:15. На момент их прибытия горел дачный дом, открытым огнём <…> Открытое горение ликвидировали в 00:29, а полная ликвидация пожара в 2:38. В результате возгорания огнём уничтожена кровля на площади 40 квадратных метров. Произошло частичное обрушение перекрытий кровли», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


По информации пресс-службы ведомства, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при использовании печного отопления.


Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил, что в пожаре погиб человек, находившийся в доме.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО отказались комментировать ситуацию.


Вечером 20 сентября в Октябрьском районе загорелся частный дом — спасатели вынесли из огня мужчину без признаков жизни и откачали его.

Прочтений: 3665
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено