Из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев встали троллейбусы
Утром 25 сентября на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска троллейбус
Авария случилась около 8:00 недалеко от остановки «площадь Сибиряков-Гвардейцев».
«Троллейбус не успел остановиться на сигнал светофора и совершил столкновение с Mitsubishi. Пострадавших нет», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 8:50 на улице Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько троллейбусов маршрутов
В начале сентября в Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель въехал в троллейбус
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Александр Сильченко
Фото служба аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)