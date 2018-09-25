Из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев встали троллейбусы

Из-за аварии движение троллейбусов оказалось заблокированным
Из-за аварии движение троллейбусов оказалось заблокированным

Утром 25 сентября на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска троллейбус № 8 столкнулся с автомобилем Mitsubishi — из-за аварии движение троллейбусов оказалось парализованным.


Авария случилась около 8:00 недалеко от остановки «площадь Сибиряков-Гвардейцев».


«Троллейбус не успел остановиться на сигнал светофора и совершил столкновение с Mitsubishi. Пострадавших нет», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 8:50 на улице Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько троллейбусов маршрутов № 4 и № 8.


На Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько троллейбусов маршрутов № 8 и № 4
На Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько троллейбусов маршрутов № 8 и № 4


В начале сентября  в Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель въехал в троллейбус № 4 и скрылся с места аварии

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