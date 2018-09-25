Из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев встали троллейбусы

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Александр Сильченко

Фото служба аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)

