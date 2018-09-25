Теперь не рухнет: у 30-метровой геодезической вышки заварили опоры

Высота вышки составляет около 30 метров

У тридцатиметровой геодезической вышки в Советском районе Новосибирска заварили опоры — об этом сообщил организатор команды «Земля Прыжков» Максим Максимов.







«Народ уже начал действовать. В комментариях выложили фото, что вышка заварена», — рассказал корреспонденту НГС организатор команды «Земля Прыжков» Максим Максимов.







О том, что у тридцатиметровой геодезической вышки в Советском районе Новосибирска подпилили опоры стало известно накануне.







Пока неизвестно, продолжат ли альпинисты тренироваться на вышке





По словам Максима Максимова, на вышке тренировались и альпинисты, и спелеологи, там же обучались промышленные альпинисты. После того, как у вышки подпилили опоры, тренироваться на ней было нельзя, из-за возможности падения конструкции.





«Пока не знаю продолжатся ли там занятия. Попробуем съездить, проверить, посмотреть. Потом уже будет видно», — добавил Максим Максимов.







На днях стало известно, что мэрия Новосибирска снесёт павильоны на проспекте Димитрова — на их месте построят дорогу для подъезда к зданию нового торгового центра, который хотят построить на месте ЦУМа.

