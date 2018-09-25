Теперь не рухнет: у 30-метровой геодезической вышки заварили опоры

Высота вышки составляет около 30 метров
Высота вышки составляет около 30 метров

У тридцатиметровой геодезической вышки в Советском районе Новосибирска заварили опоры — об этом сообщил организатор команды «Земля Прыжков» Максим Максимов.


«Народ уже начал действовать. В комментариях выложили фото, что вышка заварена», — рассказал корреспонденту НГС организатор команды «Земля Прыжков» Максим Максимов.


О том, что у тридцатиметровой геодезической вышки в Советском районе Новосибирска подпилили опоры стало известно накануне.


Пока неизвестно, продолжат ли альпинисты тренироваться на вышке
Пока неизвестно, продолжат ли альпинисты тренироваться на вышке


По словам Максима Максимова, на вышке тренировались и альпинисты, и спелеологи, там же обучались промышленные альпинисты. После того, как у вышки подпилили опоры, тренироваться на ней было нельзя, из-за возможности падения конструкции.


«Пока не знаю продолжатся ли там занятия. Попробуем съездить, проверить, посмотреть. Потом уже будет видно», — добавил Максим Максимов.


На днях стало известно, что мэрия Новосибирска снесёт павильоны на проспекте Димитрова — на их месте построят дорогу для подъезда к зданию нового торгового центра, который хотят построить на месте ЦУМа.

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